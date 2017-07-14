Maicon, Östersunds maçında döküldü

Sarı-Kırmızılılar’ın savunmaya liderlik yapması için Sao Paulo’dan kadrosuna kattığı Maicon, ilk resmi karşılaşmasında sınıfta kaldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre liglerin devam etmesi nedeniyle ülkesinden hazır gelen Brezilya stoper, iki golde de yaptığı hatalarla yenilgide başrolü oynadı. İlk golde önündeki rakibi Ghoddos’u durduramayan Maicon, ikincisinde de hızla ceza alanına yönelen Hopcutt’tan üst üste çalımlar yiyerek, rakibinin açısını kapatamadı. Maicon’un tel tel dökülen görüntüsü ilerisi için de olumsuz sinyaller verdi.



KRİTİK HATALARI HEP CAN YAKTI

İyi bir savunma oyuncusu olmasına rağmen Maicon’un zaman zaman yaptığı bariz hatalar Brezilya’da da çok konuşulmuştu. Porto’da iyi bir istikrar yakalayan, Brezilya’da inişli çıkışlı bir grafik çizen Maicon’un, eski performansını yakalamaması halinde bu sezon da G.Saray’ın savunmasının bir hayli başı ağrıyacak gözüküyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki stoperin kulubüne 7 milyon Euro bonservis bedeli vermiş, kendisine de yıllık 2.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza attırmıştı.





ÇALIK DAHA İYİYDİ

Bülent Korkmaz’ın 3 numaralı formasını Maicon’a verip 5 numaraya geçen Ahmet Çalık, Östersunds önünde Brezilyalı stoperden çok daha başarılı görüntü sergiledi. Maçın son bölümünde kısa bir sakatlık geçiren Maicon, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

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