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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:09:39

  • 1 Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
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    Galatasaray ile Wesley Sneijder arasındaki görüşmelerde iki taraf da geri adım attı. 

  • 2 Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
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    Sneijder'den geçen sene kesilen 2.7 milyon Euro disiplin cezasını tahsil etmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim bu paradan vazgeçti. 

  • 3 Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
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    İtalya'dan teklif aldığını söyleyen ve "Aradaki ücret farkını karşılayın" diyen Hollandalı oyuncu da yönetimden sadece geçen sezondan kalan 1.5 milyon Euro'luk alacağının ödenmesini istedi. 

  • 4 Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
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    Yönetim Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gitmeme şartı koyacağı Sneijder'e bonservisini bedavaya verecek ve karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesi feshedilecek.

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  • 5 Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
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    İsveç deplasmanına takımla birlikte gelen Başkan Dursun Özbek maç öncesi Östersund şehrini gezdi. Özbek'e gurbetçiler büyük ilgi gösterdi. 

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