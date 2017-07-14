Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:09:39 | Güncelleme: 10:19:41
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Galatasaray ile Wesley Sneijder arasındaki görüşmelerde iki taraf da geri adım attı.
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Sneijder'den geçen sene kesilen 2.7 milyon Euro disiplin cezasını tahsil etmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim bu paradan vazgeçti.
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İtalya'dan teklif aldığını söyleyen ve "Aradaki ücret farkını karşılayın" diyen Hollandalı oyuncu da yönetimden sadece geçen sezondan kalan 1.5 milyon Euro'luk alacağının ödenmesini istedi.
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Yönetim Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gitmeme şartı koyacağı Sneijder'e bonservisini bedavaya verecek ve karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesi feshedilecek.
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İsveç deplasmanına takımla birlikte gelen Başkan Dursun Özbek maç öncesi Östersund şehrini gezdi. Özbek'e gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.
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Sneijder hakkında yazılı ve görsel basında her gün haber çıkmasına anlam veremeyen Özbek, "Sneijder meselesini kurcalamayın artık! Daha ne yazacaksınız? En kısa sürede bu konuya noktayı koyacağız" dedi. (Sabah)
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EMRE MOR SAVAŞI
Galatasaray transferde yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "Önceliği bizde" dediği Emre Mor için "Kontra" teklif sundu.
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Sırasıyla Konoplyanka, Feghouli ve son olarak da Wahbi Khazri için görüşmeler yapan sarı-kırmızılı ekip, Emre için direkt Borussia Dortmund'un kapısını çaldı.
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Fenerbahçe'nin verdiği "1 milyon euro'luk danışmanlık" bonusunu kapmak için Emre'yi Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Muzzi Özcan'ı saf dışı bırakarak işi üst perdeden halletmek için hamle yaptı.
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İlk etapta Muharrem Usta'nın daha sonra da Umut Güner'in Emre için birer görüşme yaptığı Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'la bu kez de Cenk Ergün konuştu. 19 yaşındaki oyuncunun neden Galatasaray'da oynaması gerektiğini ve Bruma'nın gelişimi anlattı.
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"Sadece kiralık değil, satın alma konusunda da görüşmeye hazırız" diyerek teklifi bir adım da ileriye taşıdı. Böylece Zorc'tan, "Emre'nin durumuyla ilgili karar verildiği anda ilk görüşme hakkını size tanıyacağız" sözünü almayı da başardı.
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Emre için ilerleyen günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.
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Alman Die Welt gazetesi 32 oyuncu ile kampa devam eden Dortmund'ta teknik direktör Peter Bosz'un gözüne giremeyen ilk iki oyuncu olarak Emre ile beraber Sebastian Rode'yi gösterdi.
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Aubameyang'ın elde tutulmasının zor olduğuna atıfta bulundu. Bu gelişme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı. (Fotomaç)
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FEGHOULI'NİN MENAJERİNDEN FENERBAHÇE'YE CEVAP
Galatasaray'ın, West Ham'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofian Feghouli'yle yürüttüğü görüşmelerde yaşanan sürpriz gelişmeler gündeme damga vurdu. Fenerbahçe'nin, çok uzun süre önce gündemine aldığı 27 yaşındaki futbolcu için yeni bir hamle yapması "sürpriz hamle" olarak değerlendirilmişti.
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Uzunca bir süredir Galatasaray'la görüşmeleri yürüten Feghouli'nin Tunuslu menajeri Habib Antar ise yaşanan son gelişmenin ardından tavrını ortaya koydu.
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Sarı-Kırmızılı kulüple görüşmelerde ciddi bir yol alındığını açıklayan Antar, "Galatasaray'la yaptığımız temaslar sonrası bir noktaya vardık. Artık, Türk kulübü adına bu transferde rol oynayan kişilerin karar vermesini bekliyoruz. Onlardan haber beklediğimiz böyle bir dönemde, başka bir Türk kulübü ya da başka bir Avrupa kulübü ile ciddi şekilde masaya oturmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.
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Transferde ciddi prensiplerinin olduğunu söyleyerek devam eden eden Antar, "Prensiplerimiz bir kulüple ciddi bir görüşme yaparken, bir başka kulüp ile görüşmemeyi gerektirir. Feghouli'nin Galatasaray'a transfer sürecinde de prensiplerimize bağlı kalacağız" diye konuştu.
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Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili de konuşan Habib Antar, "Galatasaray temsilcileri bu transfer ile ilgili bize net bir yanıt verdikten sonra bir başka kulüp gündeme gelebilir. Galatasaray temsilcileri bize olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadan ikinci bir kulüple transfer pazarlığı söz konusu olamaz. Galatasaray final kararını iletirse ancak o zaman farklı bir kulüple diyaloğa geçebiliriz" diyerek, izleyecekleri yol hakkında da bilgi verdi. (Fanatik)
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IMBULA'DAN KÖTÜ HABER
Galatasaray'da özellikle teknik direktör Igor Tudor'un alınmasını istediği isimlerin başında gelen Giannelli Imbula'dan kötü haber geldi. Stoke City Yönetimi, kulüp rekorunu kırarak transfer ettiği Giannelli Imbula için gelen tüm kiralama tekliflerine olumsuz yanıt verdi.
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Galatasaray, Stoke City'nin 24 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'dan transfer ettiğini Imbula için kiralama bedeli olarak 1 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Stoke Yönetimi'nin, yüksek maliyetle transfer ettiği Imbula'yı geçen sezonki gibi kiralama yerine, faydalanmak istediği için gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
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Mark Hughes da geçtiğimiz günlerde Imbula ve diğer hakkında transfer iddiaları çıkan isimlerle ilgili "Imbula için büyük yatırım yaptık. Eğer bu maliyete yakın bir teklif gelirse bizim için mantıklı olabilir ancak şu ana kadar bir teklif yok. Birkaç takım sadece kiralama teklifinde bulundu" ifadelerini kullandı.
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Imbula, geçtiğimiz sezon kadroya bile girmekte zorlanırken Stoke City formasıyla Premier League'de sadece 12 maçta oynayabildi. Fransız oyuncunun 2021 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da Igor Tudor'un en çok istediği isimlerin başında Imbula gelirken, Lemina, Asamoah ve Pasalic de diğer adaylar arasında yer alıyor. (Sporx)
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FEGHOULI'DE SON DURUM
West Ham, Sofiane Feghouli'yi G.Saray'a gönderme konusunda istekli. Fakat İngiliz ekibi öncelikle kendisini güvence altına almaya çalışıyor. İlk hedef adı Beşiktaş'la da anılan Jota; alternatifi ise Arnautovic...
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Bu iki oyuncunun transfer edilmesinden sonra Slaven Bilic, Feghouli'ye yol verecek. Ancak Emre'nin peşine düşen Galatasaray'ın bu transferi bir süre beklemeye aldığı ifade ediliyor. (Fotomaç)
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CAVANDA SİVASSPOR'A
Bir sezonun ardından tekrar Süper Lig'e adını yazdıran Sivasspor, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Cavanda'ya göz dikti. 27 yaşındaki sağ beki renklerine katmayı hedefleyen kırmızı-beyazlıların, G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Belçikalı futbolcunun bonservisini almak isteyen Yiğidolar, anlaşma sağlayamaması halinde bu oyuncuyu kiralama yöntemine gidecek. (Fotomaç)