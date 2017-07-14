Galatasaray transfer haberleri (14 Temmuz 2017)

19 | 26

Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili de konuşan Habib Antar, "Galatasaray temsilcileri bu transfer ile ilgili bize net bir yanıt verdikten sonra bir başka kulüp gündeme gelebilir. Galatasaray temsilcileri bize olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadan ikinci bir kulüple transfer pazarlığı söz konusu olamaz. Galatasaray final kararını iletirse ancak o zaman farklı bir kulüple diyaloğa geçebiliriz" diyerek, izleyecekleri yol hakkında da bilgi verdi. (Fanatik)