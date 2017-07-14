Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları - Avrupa Ligi
Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları
14 Temmuz 2017 Cuma, 10:28:38 | Güncelleme: 10:37:22
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Galatasaray kamp dönemini yakından takip eden muhabirimiz Erhan Telli, Östersunds maçındaki izlenimlerini kaleme aldı:
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Galatasaray’ın başında teknik direktörlüğünden çok, yıldız futbolculara olan takıntısıyla dikkatimi çeken ve şu ana kadar da kendisini Galatasaray’ın hocası yapacak hiçbir numarasını görmediğim İgor Tudor, sonunda o istediği takımı oluşturmuşa benziyor...
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Antrenmanlarda sürekli koşturup duran ama maçlarda 3. sınıf bir rakip karşısında bile ne yapacağını bilemeyen, vasat bir Galatasaray!
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Herkes “Tudor’a bir şans verilsin. Takım onun takımı değil. Oyuncuları koşmuyor” diyordu...
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Bu sözlerle gaza gelen ve gerçekleri göremeyen yönetim de Tudor’a, hayatında hiçbir kulübün vermeyeceği şansı verdi... İstediği oyuncular milyonlarca Euro verilerek alındı... İstemedikleri de milyonlarca Euro zarar göze alınarak gönderildi...
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Sneijder gibi bir dünya yıldızı bile Tudor ona söz geçiremiyor diye tek kalemde silindi.
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İşte sonunda ortaya böyle bir takım çıktı! Yıldız ve lider oyuncu yok... Sorumluluk alan oyuncu desen hiç yok... Kulübede iyi bir hocası zaten yok!
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22 yıllık meslek hayatımda izlediğim en garip kampın ardından, aslında bu sonuca da şaşırdığımı söyleyemem. Çünkü bekliyordum...
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Çift kale maçlarda bile gol atamayan, oynadığı hazırlık maçlarını ise ancak penaltılarla kazanan bir takımın, karşısındaki rakip halı saha takımı bile olsa kazanması zordu.
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Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası oynayan takım, Avrupa kupası almış Galatasaray’a ilk yarım saatte neredeyse top göstermedi. Zaten yenilen o basit iki gol de ancak böyle bir halı saha maçında yenilirdi!
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Halı saha demişken... Allah’tan kampta 2-3 oyuncuya zemini hatırlatıp “Uygun kramponlarınızı getirdiniz mi?” diye sordum da gidip alelacele krampon buldular. Ama buna rağmen yine de şu rakip karşısında ayakta durmayı başaramadılar!
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Slovakya’da 29 derecede yapılan idmanların ardından, İsveç’te 9 derecede oynanan maça takımını sadece bir gün önce götüren bir hocanın da, sadece transfer yapmakla şampiyon olunacağını sanan yönetimin de bu kafayla bu işi başarmaları çok zor.
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Transfer edilen isimler aslında kötü oyuncular da değil. Ama ne kadar transfer yaparsanız yapın, onları oynatabilecek bir hocanız yoksa, sonuç yine hüsran olur.
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Sonuç olarak, Allah tıpkı geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu yıl da taraftara sabır versin! G.Saray’ın kendi özüne ve değerlerine dönmediği sürece, kupalarla dolu günlerine dönmesi çok zor gözüküyor.
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GOMİS HAZIR DEĞİL
Gomis’in kalitesinden ve kariyerinden şüphem yok. Fakat sezonu geç açtı ve sadece 10 günlük antrenmanla maça çıktı. Takımla uyumu yok denecek kadar az...
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Yine de onun gibi tecrübeli bir oyuncunun girdiği iki pozisyonun birinden, mutlaka golle çıkması gerekirdi.
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YASİN’E KIZMAYIN
Yasin’in 22. dakikada Gomis’e verdiği ilk pasın ardından sonraki tüm pozisyonlarda kendi bencilliğini sergilemesine hiç kızmayın.
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Çünkü siz ekran başında kızsanız da saha içinde Yasin’e hata yaptığında kızacak, takıma liderlik yapacak hiç kimse yok!
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Serhat Ulueren - Milliyet | 6 milyon Euro maliyetli Sneijder’in gönderilmek istenmesi ne kadar doğruysa, adama parasını ödeyip İstanbul’da bırakmak da bir o kadar aptallıktır, cahilliktir... Yedeklere bakın; Emrah, Eray, Serdar, Tarık, Donk, Eren ve Koray. Bu 7’si hiç kimse tarafından istenmiyor ve kadrodalar. O zaman Sneijder’in, Sabri’nin, Balta’nın, Semih’in günahı neydi?
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Hakan Ünsal - Hürriyet | Östersunds ne kadar hazır olursa olsun, Galatasaray bu halde ise sebebi Tudor’dur. Transferleri isteyen, takımı hazırlayamayan, oyunu okuyamayan, yanlış müdahale eden Tudor şimdiden damga vurdu.
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Mehmet Demirkol - Fanatik | Galatasaray, plajdan gelse 5 pozisyon bulur. Hem de Östersunds'a falan değil, misal Fiorentina'ya karşı bulur. Belki 5-0 kaybeder ama 5 pozisyon bulur. Galatasaray, dün yarım pozisyon buldu. Bunun sebebini de Galatasaray'ın hazır olmamasında aramak mümkün.
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Metin Tekin - Sabah | Yeni transfer Gomis'in atletik özelliklerini göstermesi ve yapacağı koşular bekleniyordu. Bırakın 2 gol yemesini, bir tek gol pozisyonu bile oluşturamadı takım. Bunlar tabii ki dünkü maçın Galatasaray açısından acı resmiydi. Bireysel olarak baktığımızda ise yenitransfer Maicon'un iki golde de yaptığı hamle yanlışları Galatasaray'ıngeçmişten beri süregelen problemlerinin devam edeceğini düşündürdü.