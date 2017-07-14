Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları - Avrupa Ligi

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Serhat Ulueren - Milliyet | 6 milyon Euro maliyetli Sneijder’in gönderilmek istenmesi ne kadar doğruysa, adama parasını ödeyip İstanbul’da bırakmak da bir o kadar aptallıktır, cahilliktir... Yedeklere bakın; Emrah, Eray, Serdar, Tarık, Donk, Eren ve Koray. Bu 7’si hiç kimse tarafından istenmiyor ve kadrodalar. O zaman Sneijder’in, Sabri’nin, Balta’nın, Semih’in günahı neydi?