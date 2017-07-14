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Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları - Avrupa Ligi

Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:28:38

  • 1 Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları
    1 | 22

    Galatasaray kamp dönemini yakından takip eden muhabirimiz Erhan Telli, Östersunds maçındaki izlenimlerini kaleme aldı:

  • 2 Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları
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    Galatasaray’ın başında teknik direktörlüğünden çok, yıldız futbolculara olan takıntısıyla dikkatimi çeken ve şu ana kadar da kendisini Galatasaray’ın hocası yapacak hiçbir numarasını görmediğim İgor Tudor, sonunda o istediği takımı oluşturmuşa benziyor... 

  • 3 Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları
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    Antrenmanlarda sürekli koşturup duran ama maçlarda 3. sınıf bir rakip karşısında bile ne yapacağını bilemeyen, vasat bir Galatasaray!

  • 4 Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları
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    Herkes “Tudor’a bir şans verilsin. Takım onun takımı değil. Oyuncuları koşmuyor” diyordu... 

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  • 5 Östersunds - Galatasaray maçının yazar yorumları
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    Bu sözlerle gaza gelen ve gerçekleri göremeyen yönetim de Tudor’a, hayatında hiçbir kulübün vermeyeceği şansı verdi... İstediği oyuncular milyonlarca Euro verilerek alındı... İstemedikleri de milyonlarca Euro zarar göze alınarak gönderildi... 

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