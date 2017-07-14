Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)

14 Temmuz 2017 Cuma, 11:06:12 | Güncelleme: 12:33:36
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VIDA SEVILLA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe'nin Simon Kjaer ve Martin Skrtel'e ödediği rakamlar sürekli olarak Beşiktaş'ın önüne çıkıyor... Siyah-beyazlı takımda kaptan Oğuzhan bile hali hazırda 1.6 milyon Euro'ya oynarken, iki stoperin 4 milyon Euro'nun üzerindeki kazançları can sıkıyor.
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Bir süredir görüşmeleri devam eden Domagoj Vida menajeri aracılığıyla, "Sizden fazlasını istemiyorum. Türkiye'nin ortalamasını istiyorum. Benden 3 yaş büyük Skrtel kadar istiyorum" demişti. Domagoj Vida için Dinamo Kiev'le Sevilla'nın anlaştığı iddia edildi. Ukrayna'dan RBC, Hırvat stoperin Türkiye'ye gitmeyi reddettiğini ama La Liga'da forma giyme şansını kaçırmadığını yazdı. (Fotospor)
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Pepe'nin gelmesiyle rahatlayan, Marcelo'nun gitmesiyle ile yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gözler geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala'ya çevrildi.
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Mangala için resmi temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız oyuncu ve kulübü M. City ile transfer görüşmelerine devam ederken; tecrübeli stoperi kiralamak için İngiliz ekibine birkaç gün içerisinde son teklifin sunulacağı öğrenildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki Mangala'nın yeni adresinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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Manchester City'nin Valencia'ya kiraladığı Mangala, 29 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı. Bu arada son gelişmelerden sonra stoper mevkiinde gündeme gelen en yeni isim ise Chelsea'nin oyuncusu olan Kurt Zouma oldu.
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Manchester City'nin Valencia'ya kiraladığı Mangala, 29 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı. Bu arada son gelişmelerden sonra stoper mevkiinde gündeme gelen en yeni isim ise Chelsea'nin oyuncusu olan Kurt Zouma oldu. (Fotomaç)
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BABACAR'DA SONA DOĞRU
Beşiktaş golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi. Marcelo'nun Lyon'a satılmasıyla gerekli olan maddi kaynağa ulaşan Beşiktaş'ta transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner Floransa'ya giderek 24 yaşındaki Senegalli golcü Khouma Babacar için Fiorentina kulübü ile pazarlık masasına oturdu.
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İtalyan ekibi ile yapılan görüşmede menajer Ahmet Bulut da yer aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo'nun 7.5 milyon euro karşılığında Lyon'a satılmasıyla rahat bir nefes alırken, Güner'in, Fiorentina kulübü yöneticileriyle Babacar için el sıkıştığı ifade edildi.
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Tarafların maddi konularda anlaşma sağladıkları, Babacar'ın da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği aktarıldı. Beşiktaş ile Fiorentina arasındaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu ve son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Senegalli golcünün resmi sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Babacar transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı hocanın, yönetim tarafından kendisine önerilen Senegalli oyuncuyu genç ve atletik bir golcü olması nedeniyle kadrosunda görmek istediği belirtildi. (Fotomaç)
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GIGNAC ISRARI SÜRÜYOR
Marcelo'dan elde edilen gelirle forvet transferini gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Tigres ile temaslarını hızlandırdı. Fransız furbolcunun transfere sıcak yaklaşması ve sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını pazarlıkta kullanan Beşiktaş, Meksika ekibinin cevabını bekliyor.
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Gignac için 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, Tigres'in bu bedeli kabul etmesi halinde transferi gerçekleştirecek. Meksika ekibinin West Ham United'ın forveti Valencia'yı kadrosuna katması da, Gignac'ın takımdan ayrılmasını hızlandırabilir.
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31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmek isterken, kulübünün transferde kolaylık sağlamasını bekliyor.
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Beşiktaş; Vincent Aboubakar ve Khouma Babacar alternatiflerini göz ardı etmiş değil. Gignac transferinde sorun yaşanması halinde Aboubakar ve Babacar için somut adımlar atılacak. (Ntvspor)
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BABACAR VE EDER LİSTEDE
Beşiktaş, Senegalli golcü Khouma Babacar’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Senegalli forvet için önceki gün İtalya’ya çıkarma yapan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile pazarlık masasına oturmuştu.
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Babacar’ı 1 yıllığına kiralamaya çalışan Beşiktaşlı yöneticiler, İtalyan kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istemesi nedeniyle henüz hedefe ulaşamadı.
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Marcelo’nun Lyon’a satışından gelen paranın tamamını transferde kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar bu nedenle golcü takviyesini son yıllarda olduğu gibi kiralama yöntemiyle yapmayı planlıyor. Yönetimin kısa süre içinde Fiorentina ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.
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Vatandaşı Demba Ba’nın tavsiyesiyle bir anda Beşiktaş’ın gündemine gelen Babacar için Aboubakar’dan vazgeçen siyah-beyazlı yönetim diğer golcü adaylarını da gündeminde tutuyor.
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Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yöneticiler, Lille’de top koşturan Portekizli Eder’le de ilgileniyor.
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Başkan Fikret Orman’ın golcü transferinde Babacar ve Eder’e yoğunlaştığı ve bu oyunculardan birinin kiralanmasına sıcak baktığı aktarıldı. Başkan Orman’ın, Marcelo’dan gelen paranın bir bölümünü ise ara transfer dönemine saklamak istediği vurgulandı. (Skorer)
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DIEGO COSTA İÇİN BEKLENİYOR
Yeni sezon öncesinde hücum hattını dünyaca ünlü bir forvetle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, bu doğrultuda Chelsea’yle yol ayrımında bulunan Diego Costa’yı gözüne kestirmişti.
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Maviler’le köprüleri atan ve eski kulübü Atletico Madrid’e dönmek için geri sayımda bulunan Brezilyalı asıllı İspanyol futbolcuyu, La Liga devinin 6 aylık transfer cezası döneminde renklerine bağlamayı planlayan yönetim, beklemeye geçti.
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Pepe’nin de menajerliğini yapan Costa’nın temsilcisi Jorge Mendes’le ‘aktarmalı transfer’ için anlaşan Siyah- Beyazlılar, Chelsea ve Atletico Madrid’in arasındaki transfer pazarlıklarının tamamlanmasını merakla bekliyor. Tarafların, hafta sonunda bir araya gelip görüşmelere noktayı koyması bekleniyor.
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Yıldız futbolcunun Instagram hesabındaki son paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlardan mesaj yağmaya devam ediyor. Tecrübeli ismin son fotoğrafına tam 3 milyon 700 bin ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajı bırakan Siyah- Beyazlı futbolseverler de Costa’ya Beşiktaş’a gelmesi konusunda prese devam ediyor. (Fanatik)