ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)

14 Temmuz 2017 Cuma, 11:06:12

  • 1 Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
    1 | 25

    VIDA SEVILLA'YA GİDİYOR

    Fenerbahçe'nin Simon Kjaer ve Martin Skrtel'e ödediği rakamlar sürekli olarak Beşiktaş'ın önüne çıkıyor... Siyah-beyazlı takımda kaptan Oğuzhan bile hali hazırda 1.6 milyon Euro'ya oynarken, iki stoperin 4 milyon Euro'nun üzerindeki kazançları can sıkıyor.

  • 2 Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
    2 | 25

    Bir süredir görüşmeleri devam eden Domagoj Vida menajeri aracılığıyla, "Sizden fazlasını istemiyorum. Türkiye'nin ortalamasını istiyorum. Benden 3 yaş büyük Skrtel kadar istiyorum" demişti. Domagoj Vida için Dinamo Kiev'le Sevilla'nın anlaştığı iddia edildi. Ukrayna'dan RBC, Hırvat stoperin Türkiye'ye gitmeyi reddettiğini ama La Liga'da forma giyme şansını kaçırmadığını yazdı. (Fotospor)

     

  • 3 Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
    3 | 25

    Pepe'nin gelmesiyle rahatlayan, Marcelo'nun gitmesiyle ile yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gözler geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala'ya çevrildi. 

  • 4 Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
    4 | 25

    Mangala için resmi temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız oyuncu ve kulübü M. City ile transfer görüşmelerine devam ederken; tecrübeli stoperi kiralamak için İngiliz ekibine birkaç gün içerisinde son teklifin sunulacağı öğrenildi. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)
    5 | 25

    Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki Mangala'nın yeni adresinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000