Beşiktaş transfer haberleri (14 Temmuz 2017)

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Marcelo’nun Lyon’a satışından gelen paranın tamamını transferde kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar bu nedenle golcü takviyesini son yıllarda olduğu gibi kiralama yöntemiyle yapmayı planlıyor. Yönetimin kısa süre içinde Fiorentina ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.