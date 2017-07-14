Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge oldu - Club Brugge'u tanıyalım

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde Medipol Başakşehir'in de rakibi belli oldu.

Kuraya seri başı olarak giremeyen turuncu-lacivertliler, Belçika 1. Lig takımlarından Club Brugge ile eşleşti. Temsilcimiz bu turu geçerse play-off'a yükselecek.

Medipol Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 25 veya 26 Temmuz'da, rövanşı ise evinde 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Club Brugge - BAŞAKŞEHİR

AEK - CSKA Moskova

Dynamo Kiev - Young Boys

Nice - Ajax

FCSB - Viktoria Plzen

Zrinjski - Maribor / Malmö - Vardar

Linfield - Celtic / Dundalk - Rosenborg

Viitorul / APOEL - Dudelange

Hibernians - Salzburg / Rijeka - TNS

Qarabağ - Samtredia / Sheriff - Kukesi

Partizan - Buducnost Podgorica / Olympiakos

Hapoel Beer-Sheva - Honvéd / Zalgiris Vilnius - Ludogorets

Club Brugge'u tanıyalım

Güncel piyasa değeri 87,5 milyon Euro. Maçlarını 30 bin kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynuyor. Takımın en pahalı futbolcusu ise sol kanatta görev yapan Jose Izquierdo. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun bonservis değeri 14 milyon Euro.

Teknik direktörleri takımın başında bu sezon getirdikleri Ivan Leko. 44 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2 yıl önce Yunan ekibi PAOK'ta teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını yapıyordu. Geçen sezon Belçika ekibi VV St. Truiden'i çalıştırmıştı.

BU SEZON YAPTIKLARI TRANSFERLER

Marvelous Nakamba, Jordi Vanlerberghe, Erhan Masovic, Dennis Bonaventure, Jeremy Perbet, Guillaume Hubert, Elton Acolatse, German Mera.

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

Belçika Pro Ligi'nde normal sezonu 59 puanla Anderlecht'in ardından 2. sırada tamamladı. Şampiyonluk grubunu ise 45 puanda yine Anderlecht'in ardından 2. sırada bitirdi.

DEVLER LİGİ'NDE 0 ÇEKTİLER!

Belçika ekibi geçen sezon yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ise '0' çekti. Leicester City, Porto ve Kopenhag ile birlikte aynı grupta yer alan Club Brugge oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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Başakşehirin Şampiyonlar Ligindeki rakibi