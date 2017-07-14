Aykut Kocaman: "Kadromuz bu turları geçecek kalitede"

Yeni sezon hazırlıklarını hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hazırlık sürecinden de bahseden Kocaman, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.



Akşam antrenmanı öncesinde konuşan Aykut Kocaman, ilk olarak kurayı değerlendirdi. Avantajlı gözüken tarafın Karadağ takımı Mladost Podgorica olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Ama güç dengeleri olarak bakıldığı zaman Strum Graz daha tecrübeli bir takım. İkinci maçın sonucunu bekleyeceğiz. Bu sürede yapacağımız iki şey var. Maça kadarki süreyi düşündüğümüz şekilde değerlendirip oynayacağımız oyuna uygun şekilde seviyemizi biraz daha yukarı çekebilmek. Bununla beraber bu tip maçlar için söylenecek en önemli şey, hemen dün Galatasaray'ın oynadığı maçtan dolayı söylüyorum bunu; Galatasaray, ortada henüz bir şey olmamasına rağmen avantaj yitirmesi söz konusu. Dolayısıyla bu tip maçlarda en önemli şeylerden birisi de ciddiyet. Hem seviyemizi yukarı çıkarmak ve ondan sonra son derece ciddi ve yüksek şiddetli motivasyonla oynamak. En büyük amacımız bu seviyeye gelmek. Ama esas olan önce turun galibini görmek. İki rakip hakkında da bir şey söylemenin bir anlamı yok şu anda. Esas söyleyeceğimiz sözler, turun galibini gördükten sonraki hafta içinde olacak. 1 hafta süremiz olacak hem rakibi tanımak hem de kim olduğunu öğrenmek açısından" değerlendirmesini yaptı.



İlk resmi maça kalan sürenin hazırlıklar için yeterli olup olmayacağıyla ilgili soruya Kocaman, "Bu belli olan ve bildiğimiz bir süre. Dolayısıyla hazırlanmalıyız. 27 Temmuz ve arkasından 1 hafta sonra oynayacağımız rövanş maçında umuyorum ki dilediğimiz skorlar olacak. Tersi olduğunda zamanımız yok yada benzeri şeylerin arkasına sığınmanın bir anlamı yok. Süremizi maksimum şekilde değerlendiriyoruz. Bizim yapacağımız tek şey o maçlara kadar o sürede hazır olmak" cevabını verdi.



Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aykut Kocaman, "Transfer son güne kadar sürecektir. Var olan şartlar var önümüzde, koşullar belli, ihtiyaçlar da belli. Dolayısıyla hem ihtiyaçların hem de koşulların birbiriyle örtüştüğü yer transferin son gününe kadar transfer çabalarının devam edeceği hatta son hafta içinde belki uygunluk açısından bakıldığında sanki oraya kadar gidebilir diye gözüküyor. Transfer piyasasının bizim de istediğimiz şekle bürüneceği hal biraz daha oraya yakın. Bugün özellikle UEFA'nın kulüpler üzerinde transferle ilgili kısıtlaması var. Bugün elimizde transfer olarak Mehmet Ekici var, Cameni var. Bu iki oyuncuda sorun yok ama Valbuena ve Dirar'la ilgili kısımda henüz onların transferini karşılayacak şeyi daha yapamadık. Önce bunu gerçekleştirmemiz ondan sonra da eksikleri önce takım içinden tamamlamaya çalışmak, olmayan yerde de kulübün ve Türk futbolunun şu anda içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak oyuncu satarak oyuncu almalıyız. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu söylediklerim ne bugünle, ne yarınla ne de turla ilgili bir durum değil. Bugünkü kadromuz bu turları geçecek kalitede ve çapta. Bizim esas görevimiz bu oyuncuları verimli hale getirerek onların seviyesini yükseltmek. Sonra da Mali Fair Play çerçevesindeki durumu değerlendirerek takımda eksik gördüğümüz yerlere katkı yapmaya çalışmak" açıklamasında bulundu.

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