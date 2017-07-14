Milan, Bonucci için Juventus'la anlaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Leonardo Bonucci'nin transferi için oyuncunun kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusuyla gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.



Bonucci, altyapısından yetiştiği Inter'in yanı sıra sırasıyla Treviso, Pisa, Bari ve Juventus takımlarında forma giydi.



Deneyimli oyuncu, 2010'dan bu yana formasını giydiği Juventus ile 6 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

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