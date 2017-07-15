FUTBOL
Beşiktaş transfer haberleri - Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
15 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:11:01 | Güncelleme: 10:17:30
-
1
1
|
9
Diego Costa’nın, evinin önüne ‘Come to Beşiktaş’ yazanlar için polise gitmek isteyenleri “Gereğini yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli” diye engellediği öğrenildi.
-
2
2
|
9
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Diego Costa, siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor.
-
3
3
|
9
Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içeresinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı.
-
4
4
|
9
Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı.
-
5
5
|
9
Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.
-
6
6
|
9
"O YAZI BENİM İÇİN DEĞERLİ"
Yazı, İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafından durdurulduğunu itiraf etti.
-
7
7
|
9
Costa'nın, ev sahibine şunları söylediği öğrenildi:
-
8
8
|
9
"Gerekli düzenlemeyi yapın, faturayı da bana gönderin."
-
9
9
|
9
UZAK DOĞUYA GİTMİYOR
Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'yı takım kadrosuna almadı.