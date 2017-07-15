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Beşiktaş transfer haberleri - Diego Costa: "O yazı benim için önemli"

Diego Costa: "O yazı benim için önemli"

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:11:01

  • 1 Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
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    Diego Costa’nın, evinin önüne ‘Come to Beşiktaş’ yazanlar için polise gitmek isteyenleri “Gereğini yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli” diye engellediği öğrenildi.

  • 2 Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
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    Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Diego Costa, siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor.

  • 3 Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
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    Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içeresinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı.

  • 4 Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
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    Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı.

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  • 5 Diego Costa: "O yazı benim için önemli"
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    Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.

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