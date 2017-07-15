FUTBOL
Galatasaray Tudor'u gönderiyor, ilk aday Lucescu
Galatasaray'da Lucescu sesleri
15 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:09:35 | Güncelleme: 11:34:43
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Yeni sezon öncesi takımı önce Slovakya kampında yalnız bırakmayan, ardından da Östersunds maçı için yönetim kuruluyla birlikte İsveç’e giderek takıma destek veren Başkan Dursun Özbek, oynanan kötü futbol ve alınan 2-0’lık yenilgi nedeniyle şoke oldu.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre, takımın doğru dürüst pozisyon üretememesi ve zayıf rakip karşısında Avrupa Ligi’nde turun ateşe atılması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Özbek, dönüş uçağında Tudor’a çıkıştı.
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Hırvat hocaya uyarılarda bulunun Özbek’in şunları söylediği öğrenildi:
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“Bu takımın hali ne? Üç haftadır çalışıyorsunuz ama sahada ben bir takım göremedim. "Derhal kendinize gelin, elenmemiz halinde bunun sonuçları hepimiz için ağır olur. Bir an önce takımı toparla. Bu futbol Galatasaray’a yakışmıyori”
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‘LUCESCU’YU KAÇIRMAYALIM’
Gidişattan rahatsız olan bazı yöneticiler, Lucescu için Başkan Özbek’le görüşme kararı aldı. yöneticilerin, “Takım ileri gideceğine geri gitmiş. Tudor’la iş yürümez. Luce’yi elden kaçırmayalım” dedikleri ifade edildi.
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Fotomaç'ın haberine göre ise; Galatasaray'da fatura teknik direktör Igor Tudor'a kesildi. Hırvat hocanın sıradan bir rakibe bile çare üretememesi yönetimin güvenini sarstı.
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Daha önce sezonu Tudor ile tamamlayacaklarını açıklayan başkan Dursun Özbek'in fikrini değiştirerek B planı için talimat verdiği belirtiliyor.
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Östersunds ile haftaya oynanacak rövanşta tur kaybedilirse Tudor'la yollar büyük olasılıkla ayrılacak.
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Yerine ilk aday ise Mircea Lucescu.
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Başkan Özbek'in kurmaylarından, Rumen hoca ile bir an önce temasa geçilmesini istediği belirtildi.
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Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılmak için İstanbul'a gelen Lucescu'nun halen Türkiye'de tatil yaptığı ifade ediliyor.
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Zenit'ten ayrılan ve boşta olan 71 yaşındaki çalıştırıcının Galatasaray'a 'hayır demeyeceği' kaydedildi. Menajerler de harekete geçti.
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SİMONE'Yİ TEKLİF ETTİLER
Hoca aradığı öğrenilen sarı kırmızılı kulübe Marco Simone önerildi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, son olarak Fransa'da 3. Lig'de yer alan Stade Laval'ın başındaydı. Nisan ayında görevinden ayrılan Simone'nin gelmeye hazır olduğu bildirildi.
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TUDOR'LA DOKU UYUŞMADI!
Östersunds fiyaskosu göz göre göre geldi...
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1- Son zamanların en kötü kamp dönemi yaşandı.
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2- Tudor idmanlarda topsuz çalışmalara ağırlık verdi. Taktik idman yapılmadı. Östersunds karşısında bu net hissedildi.
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3- Tudor'un karakteri ve sistemi, ilk geldiğinden bu yana takımla uyuşmadı.
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4- Oyuncuları küçük görmesi, PAF takım muamelesi yapması tepki gördü.
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5- Disiplin sağlanamadı... Kampta birçok idmana herkesten önce Tudor çıkıyordu. Oyuncular daha sonra 3'er 5'erli gruplar halinde sahaya geliyordu.
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6- Tüm bu olumsuzlukları gözlemleyip, çözecek tek bir yönetici kampta yoktu.
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7- Transferde geç kalındı. Özellikle orta saha ve kenar beklere de takviye gerektiği açıkça görüldü.