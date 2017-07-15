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FUTBOL

Galatasaray Tudor'u gönderiyor, ilk aday Lucescu

Galatasaray'da Lucescu sesleri

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:09:35

  • 1 Galatasaray'da Lucescu sesleri
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    Yeni sezon öncesi takımı önce Slovakya kampında yalnız bırakmayan, ardından da Östersunds maçı için yönetim kuruluyla birlikte İsveç’e giderek takıma destek veren Başkan Dursun Özbek, oynanan kötü futbol ve alınan 2-0’lık yenilgi nedeniyle şoke oldu.

  • 2 Galatasaray'da Lucescu sesleri
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre, takımın doğru dürüst pozisyon üretememesi ve zayıf rakip karşısında Avrupa Ligi’nde turun ateşe atılması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Özbek, dönüş uçağında Tudor’a çıkıştı.

  • 3 Galatasaray'da Lucescu sesleri
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    Hırvat hocaya uyarılarda bulunun Özbek’in şunları söylediği öğrenildi:

  • 4 Galatasaray'da Lucescu sesleri
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    “Bu takımın hali ne? Üç haftadır çalışıyorsunuz ama sahada ben bir takım göremedim. "Derhal kendinize gelin, elenmemiz halinde bunun sonuçları hepimiz için ağır olur. Bir an önce takımı toparla. Bu futbol Galatasaray’a yakışmıyori”

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  • 5 Galatasaray'da Lucescu sesleri
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    ‘LUCESCU’YU KAÇIRMAYALIM’

    Gidişattan rahatsız olan bazı yöneticiler, Lucescu için Başkan Özbek’le görüşme kararı aldı. yöneticilerin, “Takım ileri gideceğine geri gitmiş. Tudor’la iş yürümez. Luce’yi elden kaçırmayalım” dedikleri ifade edildi.

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