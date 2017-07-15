Galatasaray Tudor'u gönderiyor, ilk aday Lucescu

4 | 21

“Bu takımın hali ne? Üç haftadır çalışıyorsunuz ama sahada ben bir takım göremedim. "Derhal kendinize gelin, elenmemiz halinde bunun sonuçları hepimiz için ağır olur. Bir an önce takımı toparla. Bu futbol Galatasaray’a yakışmıyori”