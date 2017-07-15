Deniz Türüç: "Hayalimde her zaman şampiyon olmak var"

Kayserisporlu Deniz Türüç takımın lig başlayana kadar hazır olacağına inandığını belirterek, bu sezon ligi daha iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini ve hayalinin de şampiyonluk olduğunu söyledi.



Erzurum kampında bulunan Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç yaptığı açıklamada, "Bu sezon ligi geçen sezondan daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Takımın çoğu yeni gelen isimlerden oluşuyor. Alışma süreci biraz zaman alabilir. Çok antrenman yaparak bir birimize alışmaya çalışıyoruz. Ama kimsenin bir şüphesi olmasın takım olarak lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz. Hayalimde her zaman şampiyon olmak var." diye konuştu.

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Deniz Türüç transfer

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