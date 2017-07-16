ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard ile karşılaşacak

Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon ilk maçına bugün 18:00'da çıkacak. Beşiktaş Fortuna Sittard ile oynayacak

16 Temmuz 2017 Pazar, 09:35:19 Güncelleme: 09:39:10

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına bugün çıkacak. Kartal, Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki hazırlık maçı 18.00’de başlayacak.

KARTAL HAVA KUVVETLERİ: ATINÇ VE MITROVIC!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kuvvet, denge ve kondisyon çalışmasıyla başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenman, kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi ile sona erdi. Ağır bir sakatlık yaşayan Gökhan Töre ve izinleri süren Pepe ile Quaresma idmana katılmadı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş’in, stoperler Atınç ve Mitrovic’e antrenmandan sonra özel olarak hava topu çalıştırması dikkat çekti. Güneş’in, Marcelo’nun gidişinden sonra iki isimle daha yakından ilgilendiği belirtildi.

  • beşiktaş
  • Beşiktaş hazırlık maçı
  • Beşiktaş - Fortuna Sittard
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER