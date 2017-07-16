Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard ile karşılaşacak

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına bugün çıkacak. Kartal, Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki hazırlık maçı 18.00’de başlayacak.

KARTAL HAVA KUVVETLERİ: ATINÇ VE MITROVIC!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kuvvet, denge ve kondisyon çalışmasıyla başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenman, kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi ile sona erdi. Ağır bir sakatlık yaşayan Gökhan Töre ve izinleri süren Pepe ile Quaresma idmana katılmadı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş’in, stoperler Atınç ve Mitrovic’e antrenmandan sonra özel olarak hava topu çalıştırması dikkat çekti. Güneş’in, Marcelo’nun gidişinden sonra iki isimle daha yakından ilgilendiği belirtildi.

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Beşiktaş hazırlık maçı

Beşiktaş - Fortuna Sittard