Valbuena'dan Fenerbahçe'ye övgüler

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe dün akşam Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız orta sahası Mathieu Valbuena, karşılaşma sonrasında eski kulübü Marsilya ve Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.

Fransa'da yayın yapan RMC radyosuna açıklamalar yapan tecrübeli oyuncu, uyum sürecinin çok iyi geçtiğini belirtti ve "Fenerbahçe tecrübeli ve süper insanlarla dolu bir takım" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpteki coşkunun Marsilya'dakinden 3 kat daha fazla olduğunu kaydeden Valbuena, "Fenerbahçe, dünyada tanınan bir takım. Nereye gidersek gidelim coşkulu bir seyirci kitlesi bizimle beraber oluyor." ifadelerini kullandı.

2006-2014 yılları arasında Marsilya'da top koşturan Valbuena, 2015 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Tecrübeli orta saha bu yüzden sık sık tepkilere maruz kalıyordu.

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Fenerbahçe - Marsilya Hazırlık maçı

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