Fenerbahçe'de UEFA kaydı için 3.5 milyonluk açık var

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibini bekliyor. Ancak sarı-lacivertlilerin önünde UEFA Avrupa Ligi için bir sıkıntı bulunuyor.

UEFA ile yapılan anlaşma gereği FFP kriterlerine uymak zorunda olan Fenerbahçe, bu yaz sadece Emmanuel Emenike'nin satışından para kazanabildi. Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi transfer eden sarı-lacivertliler, bonservis bedellerine ise 6 milyon Euro harcadı.

Sözcü Skor'da yer alan habere göre Valbuena ve Dirar'ı UEFA listesine kaydedebilmesi için oyuncu satışından 3.5 milyon Euro'luk açığı kapatması gereliyor.

Fenerbahçe, UEFA AVrupa Ligi'ndeki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak.