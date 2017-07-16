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'Eljif Elmas, Fenerbahçe'de' iddiası (Eljif Elmas kimdir?)

'Eljif Elmas, Fenerbahçe'de' iddiası

17 yaşındaki Makedonyalı Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edildi

16 Temmuz 2017 Pazar, 20:54:18 Güncelleme: 21:00:34

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Makedonya'nın süper genci Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den transfer etti. Çok büyük bir yetenek olarak görülen genç oyuncu için sabah Makedonya'ya giden sarı-lacivertli kurmaylar, akşam saatlerinde transferi bitirdiler.

17 yaşındaki futbolcunun ailesini uzun uğraşlar sonucunda ikna eden sarı-lacivertliler oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antiç devreye girdi ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

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