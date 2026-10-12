KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | KYK burs ve kredi başvuruları başladı! GSB KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, ne kadar?

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın açıklamasına göre, KYK burs ve kredi başvuruları bugün itibarıyla başladı ve 16 Ekim tarihinde sona erecek. Bakan Bak’ın son dakika açıklaması ile birlikte GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı. KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir ve bu yıl ne kadar ödenecek? İşte detaylar…