Eljif Elmas
FUTBOL

'Eljif Elmas, Fenerbahçe'de' iddiası (Eljif Elmas kimdir?)

Eljif Elmas İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi

16 Temmuz 2017 Pazar, 20:54:18 Güncelleme: 17 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:37:17

Fenerbahçe, Makedonya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den transfer etti. Elmas, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte İstanbul'a geldi.

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antiç devreye girdi ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 58 dakika önce
    Fener'e gelir gelmez süperliğinden eser kalmayacak, garanti ediyorum.
  • Misafir 14 dakika önce
    kıskanma çalış seninde olur.
  • Misafir 1 saat önce
    Aziz Yıldırım Emekli Olmadan Kim gelse, Kocaman Hüsran.
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