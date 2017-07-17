'Eljif Elmas, Fenerbahçe'de' iddiası (Eljif Elmas kimdir?)

Fenerbahçe, Makedonya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den transfer etti. Elmas, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte İstanbul'a geldi.
Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antiç devreye girdi ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük pay sahibi oldu.
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YORUMLAR 12
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Misafir 58 dakika önceFener'e gelir gelmez süperliğinden eser kalmayacak, garanti ediyorum.30
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Misafir 14 dakika öncekıskanma çalış seninde olur.00
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Misafir 1 saat önceAziz Yıldırım Emekli Olmadan Kim gelse, Kocaman Hüsran.30