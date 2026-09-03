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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2026 Ağustos enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

        Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2026 Ağustos enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

        Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon oranları, fiyat değişimlerinin yanı sıra kira artış oranı ve yılın ikinci yarısındaki enflasyon görünümü açısından da önem taşıyor. TÜİK tarafından yayımlanacak verilerle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları netlik kazanacak. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 açıklanmıştı. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2026 Ağustos enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK ile 2026 Ağustos enflasyon rakamlarını açıklayacağı tarih ve saat...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 00:56 Güncelleme:
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        Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2026 enflasyon verileri için takvimde yer alan tarihte açıklama yapacak. Açıklanacak verilerle Ağustos ayındaki aylık ve yıllık fiyat değişimleri belli olacak. Aynı zamanda Eylül ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında kullanılacak 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşecek. Ağustos ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammında 2 aylık enflasyon farkı da netlik kazanacak. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2026 Ağustos enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 Ağustos enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat..

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        2026 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak

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        ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu ara tahminini yükseltirken, ara hedeflerini değiştirmedi.

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        2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15'te, 2028 yılı enflasyon tahmini yüzde 9'da kaldı.

        Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24, 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kaldı.

        2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltildi. 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 19'da kaldı.

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        #TÜİK
        #enflasyon rakamları
        #enflasyon oranları
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