Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2026 enflasyon verileri için takvimde yer alan tarihte açıklama yapacak. Açıklanacak verilerle Ağustos ayındaki aylık ve yıllık fiyat değişimleri belli olacak. Aynı zamanda Eylül ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında kullanılacak 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşecek. Ağustos ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammında 2 aylık enflasyon farkı da netlik kazanacak. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2026 Ağustos enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 Ağustos enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat..