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Ersan Adem Gülüm, Adelaide United'da (Ersan Adem Gülüm hangi takımda?)

Ersan Adem Gülüm, Adelaide United'da

Avustralya temsilcisi Adelaide United, bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune'da olan milli futbolcuyu bir yıllığına kiraladı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:44:11 Güncelleme: 10:45:55

Avustralya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Adelaide United, milli futbolcu Ersan Adem Gülüm'ü bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

Adelaide United Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun Çin ekibi Hebei China Fortune'dan bir yıllığına kiralandığı bildirildi.

Avustralya doğumlu Ersan Adem Gülüm, 2015-2016 ara transfer döneminde önce Beşiktaş'tan Çin Kulübüne gitmiş, geçen sezonunu ortasında ise kiralık olarak siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.

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