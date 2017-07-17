Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Mariano'nun imza töreninde geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Wesley Sneijder hakkında açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek, Hollandalı yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Wesley'in ayrılması önemli bir olaydı. Güzel hizmetler verdi. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Vedalar hayatın gerçeği. Galatasaray'da güzel hatıraları var, bizim de. Mayıs'ta karşılıklı konuşuldu, detayları hallettik. Galatasaray tarihinde oyuncular misyonlarını tamamlar, hatıraları olur, kariyer planlaması çerçevesinde ayrılık kaçınılmazdır. Sneijder'in ayrılığı tek taraflı değil. Sneijder ile 2 sene önce yapılan sözleşmesinde mevcut olan bir maddeydi 20 milyon euroluk tazminat maddesi. Sözleşme feshinde de o madde o şekilde kaldı. Galatasaray'da teknik direktör şu hakka sahip değildir; 'Ben bunu istemiyorum gönderin' Wesley yıldız, kariyer planı var. Tudor istemedi de Sneijder'i gönderdiler şekilde gündeme getirmek doğru değil. Sneijder'in ayrılığı büyütüldü."

"2017-2018 SEZONU ÇOK KRİTİK"

Mali konulara değinen Dursun Özbek, "Kulübün mali yapısını bozmayacak transferler yaptık. Ne kadar sattıysak o kadar da oyuncu aldık, yenilere de yer var. 2017-2018 sezonu çok kritik. Mali yapıyı bozacak bir şey yapmıyoruz, çok dikkatliyiz. Bu böyle bilinsin" dedi.



Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın Östersunds'a 2-0 yenildiği karşılaşma hakkındaki sorulara ise "Östersunds maçını yol kazası olarak kabul edin. Perşembe günü, Galatasaray bunun tamiri için en iyisini yapacaktır." şeklinde yanıt verdi.



Yeni transferler hakkında da açıklamalar yapan Dursun Özbek, "Geçtiğimiz 2 sezon başarısız olduğumuza göre değişikliğe ihtiyaç vardı, sorgulanmasın. Taraftar da yönetim de memnun değildi" ifadelerini kullandı.



LUCESCU KONUSU...

Dursun Özbek, Igor Tudor'un geleceğiyle ilgili sorulan bir soruya ise "Igor Tudor'u biz getirdik. Neresinde durmamız lazım? Tabii ki arkasındayız. Teknik direktör aramıyoruz. Lucescu ile de görüşmemiz olmadı" cevabını verdi.





"MUSLERA'NIN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Uruguaylı kaleci Muslera hakkında da konuşan Dursun Özbek "Benim aklımdan geçmiyor, gazeteyi bir açıyorum 'Muslera'yı gönderiyor' diyorsunuz, yaratıcılığınızın sınırı yok. Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılması söz konusu değil. Nereden uyduruyorsunuz bunları? Kınıyorum" ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, Olcan Adın'a 2.9 milyon Euro ödeme yapılması yönündeki kararla ilgili olarak da şunları söyledi:



"Olcan Adın ile ilgili süreç devam ediyor. Netice daha belli olmadı. Olcan Adın konusunu en az hasarla tamamlamak istiyoruz"

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