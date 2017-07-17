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FUTBOL

Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması!

Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:38:06

  • 1 Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Mariano'nun imza töreninde geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Wesley Sneijder hakkında açıklamalar yaptı.

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    Dursun Özbek, Hollandalı yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:

  • 3 Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması
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    "Wesley'in ayrılması önemli bir olaydı. Güzel hizmetler verdi. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Vedalar hayatın gerçeği."

  • 4 Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması
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    "Galatasaray'da güzel hatıraları var, bizim de. Mayıs'ta karşılıklı konuşuldu, detayları hallettik."

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  • 5 Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması
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    "Galatasaray tarihinde oyuncular misyonlarını tamamlar, hatıraları olur, kariyer planlaması çerçevesinde ayrılık kaçınılmazdır."

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YORUMLAR 16
  • Misafir 18 dakika önce
    başkan iyi bir insan ama futboldan anlamıyor
  • Misafir 20 dakika önce
    Bu büyük takım şu an ki durumuna geleceğine Çinliler e satılsa daha iyiydi
  • Misafir 20 dakika önce
    SEN ASIL TEK OTELDEN GALATASARAYA GELDİKTEN SONSA ALDIĞIN 3 OTELİN AÇIKLAMASINI YAP
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