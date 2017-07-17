Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması!

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"2017-2018 SEZONU ÇOK KRİTİK"

Mali konulara değinen Dursun Özbek, "Kulübün mali yapısını bozmayacak transferler yaptık. Ne kadar sattıysak o kadar da oyuncu aldık, yenilere de yer var. 2017-2018 sezonu çok kritik. Mali yapıyı bozacak bir şey yapmıyoruz, çok dikkatliyiz. Bu böyle bilinsin" dedi.