FUTBOL
Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor
18 Temmuz 2017 Salı, 10:00:38 | Güncelleme: 10:22:08
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Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Bordo-Mavililer’e 1.4 milyon Euro teklif etti.
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Trabzon, biraz daha yüksek bir rakam istedi.
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Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Yusuf Erdoğan’ın kısa süre içinde ‘kartal’ olması bekleniyor
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Gökhan Töre’nin beklenmedik ağır sakatlığı sonrası transfer planlarına bir de kanat oyuncusu ekleyen Beşiktaş, bu doğrultuda Trabzon’da gözden çıkarılan Yusuf Erdoğan’ı listenin ilk sıralarına almıştı.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in de alınmasına çok olumlu baktığı 25 yaşındaki Yusuf için Kartal’ın Bordo-Mavili kulübe yaptığı resmi teklifin perde arkasını Habertürk ortaya çıkardı.
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Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Siyah-Beyazlılar’ın Karadeniz ekibine 1 milyon 400 bin Euro’luk bonservis ücreti verdiği öğrenildi.
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Yusuf’u Visca transferi için takasta kullanmak isteyen Trabzon, Başakşehir’den olumsuz yanıt gelince Beşiktaş’ın teklifini değerlendirmeye aldı.
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‘BEŞİKTAŞ’A GİTMEK İSTİYORUM’
Yusuf’un da yönetimle yaptığı görüşmede “Beşiktaş’a gitmek istiyorum. Sizden kolaylık bekliyorum” sözlerinin ardından Kartal’a yanıt veren Trabzonlu yetkililer, bonservisin biraz daha artması halinde transfer için olumlu konuştu.
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Beşiktaş’ın da teklifi 300-400 bin Euro yükselteceği ve Yusuf’un Siyah-Beyazlı formaya çok yakın olduğu ifade edildi.
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Yusuf, geçen sezon 30 resmi maçta 4 gol attı, asist yapamadı.