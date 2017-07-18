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FUTBOL

Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor

18 Temmuz 2017 Salı, 10:00:38

  • 1 Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor
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    Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Bordo-Mavililer’e 1.4 milyon Euro teklif etti.

  • 2 Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor
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    Trabzon, biraz daha yüksek bir rakam istedi.

  • 3 Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor
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    Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Yusuf Erdoğan’ın kısa süre içinde ‘kartal’ olması bekleniyor

  • 4 Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor
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    Gökhan Töre’nin beklenmedik ağır sakatlığı sonrası transfer planlarına bir de kanat oyuncusu ekleyen Beşiktaş, bu doğrultuda Trabzon’da gözden çıkarılan Yusuf Erdoğan’ı listenin ilk sıralarına almıştı.

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  • 5 Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor
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    Teknik direktör Şenol Güneş’in de alınmasına çok olumlu baktığı 25 yaşındaki Yusuf için Kartal’ın Bordo-Mavili kulübe yaptığı resmi teklifin perde arkasını Habertürk ortaya çıkardı.

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