Yusuf Erdoğan Beşiktaşlı oluyor

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‘BEŞİKTAŞ’A GİTMEK İSTİYORUM’



Yusuf’un da yönetimle yaptığı görüşmede “Beşiktaş’a gitmek istiyorum. Sizden kolaylık bekliyorum” sözlerinin ardından Kartal’a yanıt veren Trabzonlu yetkililer, bonservisin biraz daha artması halinde transfer için olumlu konuştu.