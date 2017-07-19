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Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu | Beşiktaş Hazırlık maçında Schalke'ye 3-2 mağlup oldu

Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:04:34

  • 1 Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu
    1 | 21

    Yeni sezon hazırlıklarının 2. kısmını Çin'de sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçına çıktı.

  • 2 Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu
    2 | 21

    Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.

  • 3 Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu
    3 | 21

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş, sahaya Tolga, Beck, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Babel, Oğuzhan, Caner, Cenk Tosun 11'ini sürdü.

  • 4 Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu
    4 | 21

    Schalke 04 ise sahaya Fahrmann, Coke, Nastasic, McKennie, Insua, Geis, Stambouli, Caliguri, Harit, Wright, Di Santo 11'iyle çıktı.

     

     

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  • 5 Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu
    5 | 21

    TSİ: 15:15'te başlayan mücadelenin ilk dakikalarında gol sesi çıkmadı.

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