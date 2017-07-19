FUTBOL
Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu | Beşiktaş Hazırlık maçında Schalke'ye 3-2 mağlup oldu
Beşiktaş: 2 - Schalke 04: 3 - Maç sonucu
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:04:34 | Güncelleme: 17:30:53
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Yeni sezon hazırlıklarının 2. kısmını Çin'de sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçına çıktı.
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Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, sahaya Tolga, Beck, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Babel, Oğuzhan, Caner, Cenk Tosun 11'ini sürdü.
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Schalke 04 ise sahaya Fahrmann, Coke, Nastasic, McKennie, Insua, Geis, Stambouli, Caliguri, Harit, Wright, Di Santo 11'iyle çıktı.
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TSİ: 15:15'te başlayan mücadelenin ilk dakikalarında gol sesi çıkmadı.
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Tribünlerde Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarlar olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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Siyah-beyazlı ekibin formasını giyen Çin vatandaşlarının olduğu da görüldü.
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Mücadelenin 42. dakikasında Schalke'nin yeni transferi Amine Harit gol perdesini açtı.
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Schalke 04, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
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Schalke 04'te 57. dakikada Luke Hemmerich'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
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Bu golden sadece 6 dakika sonra sahne alan Yevhen Konoplyanka takımının 3. golünü kaydetti.
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu gole 68. dakikada cevap verdi. Tecrübeli golcü, sağ taraftan kesilen ortada seken topa güzel bir vuruş yaparak farkı 2'ye indirdi.
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74. dakikada bir kez daha sahne alan Cenk Tosun, yaptığı aşırtma vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.
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Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Schalke 04, maçı 3-2 kazandı.
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İşte Beşiktaş - Schalke 04 maçından fotoğraflar...
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