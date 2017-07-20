Jason Denayer, Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray’ın yeniden kiralamak için görüştüğü eski oyuncusu Jason Denayer, taraftarları heyecanlandıracak bir harekette bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göer Belçikalı stoper, Twitter hesabının profil resmine aslan görseli koyarken, biyografi kısmına da sarı-kırmızı kalp yerleştirdi. Öte yandan 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Manchester City ile yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedilirken, transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

galatasaray transfer haberleri

Jason Denayer