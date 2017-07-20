Ali Ay'dan iki müjde birden!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Udinese'den Badu ve Betis'ten Martin'i hafta sonuna kadar transfer etmek istediklerini açıkladı

Bursaspor, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese'nin Ganalı oyuncusu Emmanuel Badu ve İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis forması giyen Fransız Jonas Martin'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Alınan bilgiye göre, teknik direktör Paul Le Guen'in isteği doğrultusunda takımı güçlendirme çalışmalarını yürüten yeşil-beyazlılar, Udinese takımının orta saha oyuncusu Badu'nun menajeri ve kulübüyle irtibata geçti. Udinese yöneticilerinin Badu için 5 milyon Euro bonservis ücreti istemesinin ardından İtalya'da bulunan yeşil-beyazlı kulüp yetkililerinin, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundukları kaydedildi.

Diğer yandan yeşil-beyazlıların bir süre önce teklifte bulunduğu Real Betis takımının Fransız orta saha oyuncusu Jonas Martin ile ilgili yürütülen görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun transferi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Hocamızın isteği çerçevesinde iki oyuncuyu da kadromuza dahil etmek istiyoruz. Söz konusu iki transferi de hafta sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.