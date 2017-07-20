Fenerbahçe Gabriel Barbosa Gabigol ile anlaştı - Gabigol kimdir?

İtalya'dan Sky Sport, Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Gabigol için Inter ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Habere göre kiralama anlaşmasının resmiyete dökülmesi için Gabigol'ün kararı bekleniyor.

GABİGOL KİMDİR?

Tam adı: Gabriel Barbosa Almeida

Doğum tarihi: 30 Ağu 1996

Yaş: 20

Boy: 1,78 m

Uyruk: Brezilya

Mevki: Forvet - Sağ Kanat

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Inter

Piyasa değeri: 15 milyon euro

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021

Oynadığı kulüpler: Santos, Inter

Son sezon performansı: 10 maç | 1 gol

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