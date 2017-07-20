Fenerbahçe Gabriel Barbosa Gabigol ile anlaştı - Gabigol kimdir?

İtalya'dan Sky Sport, Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Gabigol için Inter ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Habere göre kiralama anlaşmasının resmiyete dökülmesi için Gabigol'ün kararı bekleniyor.
GABİGOL KİMDİR?
Tam adı: Gabriel Barbosa Almeida
Doğum tarihi: 30 Ağu 1996
Yaş: 20
Boy: 1,78 m
Uyruk: Brezilya
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sol
Güncel kulüp: Inter
Piyasa değeri: 15 milyon euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021
Oynadığı kulüpler: Santos, Inter
Son sezon performansı: 10 maç | 1 gol
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YORUMLAR 2
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Misafir 5 dakika önce10 bir gol:(00
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Misafir 11 dakika önceSÜPER MİŞ00