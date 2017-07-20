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Fenerbahçe Gabriel Barbosa Gabigol ile anlaştı - Gabigol kimdir?

Fenerbahçe Gabigol için Inter'le anlaştı iddiası

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Inter'le Gabigol'ün kiralanması için anlaşmaya vardığını duyurdu

20 Temmuz 2017 Perşembe, 15:54:39 Güncelleme: 16:13:11

İtalya'dan Sky Sport, Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Gabigol için Inter ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Habere göre kiralama anlaşmasının resmiyete dökülmesi için Gabigol'ün kararı bekleniyor.

GABİGOL KİMDİR?
Tam adı: Gabriel Barbosa Almeida
Doğum tarihi: 30 Ağu 1996
Yaş: 20
Boy: 1,78 m
Uyruk: Brezilya
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sol
Güncel kulüp: Inter
Piyasa değeri: 15 milyon euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021
Oynadığı kulüpler: Santos, Inter
Son sezon performansı: 10 maç | 1 gol

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 dakika önce
    10 bir gol:(
  • Misafir 11 dakika önce
    SÜPER MİŞ
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