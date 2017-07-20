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FUTBOL

İngiltere'nin Guardian gazetesi Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi. Fikret Orman, Guardian'a konuştu

Guardian, Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 16:26:37

  • 1 Guardian, Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi
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    Yeni sezon hazırlıkları için Çin'e giden Beşiktaş, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian'a haber oldu.

  • 2 Guardian, Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi
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    Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Guardian'a açıklamalarda bulundu.

  • 3 Guardian, Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi
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    Guardian, haberinde Beşiktaş'ı Chelsea'ye benzetti ve "Beşiktaş, nasıl Türkiye'nin Chelsea'si olmayı hedefliyor?" başlığını kullandı.

  • 4 Guardian, Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi
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    Fikret Orman da siyah-beyazlı kulübü dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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    Orman'ın Guardian'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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