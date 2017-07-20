FUTBOL
İngiltere'nin Guardian gazetesi Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi. Fikret Orman, Guardian'a konuştu
Guardian, Beşiktaş'ın Çin seyahatini haberleştirdi
20 Temmuz 2017 Perşembe, 16:26:37 | Güncelleme: 16:43:08
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Yeni sezon hazırlıkları için Çin'e giden Beşiktaş, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian'a haber oldu.
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Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Guardian'a açıklamalarda bulundu.
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Guardian, haberinde Beşiktaş'ı Chelsea'ye benzetti ve "Beşiktaş, nasıl Türkiye'nin Chelsea'si olmayı hedefliyor?" başlığını kullandı.
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Fikret Orman da siyah-beyazlı kulübü dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
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Orman'ın Guardian'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:
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"Chelsea, Beşiktaş'taki Ortaköy'e benzer bir yer ama dünyanın her yerinde 300 milyon taraftara sahip."
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"Beşiktaş'ın yaklaşık 30 milyon taraftarı bulunuyor. Hedefimiz tüm dünyada 100 milyon taraftara ulaşmak."
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"Artık Beşiktaş'ı Türkiye'nin dışına çıkarmanın zamanı. Dünya çapında bir marka olma yolunda ilk adımlarımızı attık."
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"Çinli yetkililerle uzun dönem planlarımız konusunda görüşmeye devam edeceğiz.
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"Süper Lig, büyük ve yetenekli oyuncuların dikkatini çekiyor. Pepe, Quaresma ve Talisca gibi tüm dünyada bilinen oyunculara sahibiz."
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"Dünya çapında marka olmak, bir gecede başarılabilecek bir şey değil. Her şeyin bir başlangıcı vardır."
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"Uzun vadeli planlarımız var. Bugün atılan adımlar, gelecek için temel oluşturacak."
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Beşiktaş, Çin'de Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile bir hazırlık maçı oynamıştı.
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Siyah-beyazlılar bu maçı 3-2 kaybetmişti.
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Kazanılan kupanın fotoğrafını paylaşan Alman ekibi Beşiktaş'ı etiketleyerek "Süper hazırlık maçı, teşekkürler Beşiktaş. Verdikleri kupa da muhtemşem, dev kadar... Size huzurlu bir dönüş ve başarılı bir sezon dileriz." ifadelerini kullanmıştı.
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Beşiktaş'ın Çin seyahatiyle ilgili olarak Şenol Güneş'in rahatsız olduğuna yönelik haberler de vardı.
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Fikret Orman da kendisine bu doğrultuda yöneltilen soruları cevaplamıştı.
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İşte Orman'ın o açıklamaları:
"Beşiktaş'ın stratejisin Yönetim Kurulu belirler. Şenol hocamız, Uzak Doğu'da çalıştı, buraları biliyor."
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"Yaptığımız görüşmeler içerisinde herkes Şenol Güneş'i tanıyor. Bu bizim açımızdan yoruma açık değil. Bu Çin yoruma açık bir konu değil. 'Olur' alınacak bir şey değil."
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"Bunlar işimizin parçası. Beraber çalıştığımız sürece, kim olursa olsun, yönetici de olsun, Beşiktaş Futbol Takımı 55 maç yapacak."
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"Uzak seyahatlere gidilecek, gelinecek. Hangi oyuncu, hangi antrenör, hangi doktor, kim olursa olsun, bu tempoyla çalışmak zorunda."
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"Milan, Bayern Münih, Arsenal, Chelsea, bu takımlar 2-3 uzak ülkeye seyahat ediyor, kamp yapıyor. Bizim yarattığımız, bize özgü bir şey değil. İlk adımı attık."
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"İlk başlangıçlar sancılı olabilir. Bu tartışılacak bir konu değil benim açımdan, olacak bir konu. Başta sıkıntılar olabilir, buna hazırlıklı olmamız lazım."
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"Buralara ne paralar ödeyerek geliyoruz. Avrupa kulüplerinin bu ödemelerini devletleri karşılıyor, biz lüks uçakla geliyoruz. Bunlar zamanla oturacak."
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"Organizasyonla ilgili sıkıntılar olabilir ama bunlar abartılacak şeyler değil. İşe pozitif gözle bakmalıyız."
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"Bizim de ailelerimiz var. İmkanlarımız var, tatile gidebiliriz. Şangay'a ekonomiden bilet alıp geliyoruz. Çalışanlarımızla uçuyoruz. Yöneticiyiz, cebimizden para veriyoruz."
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"Çok yoruluyoruz. Ne gecemiz, ne gündüzümüz var. Buraya gel, transfere git. Bunları Beşiktaş için ücret almadan yapıyorum, ücret alanlar da bizim kurallarımıza uyacaklar."