FUTBOL
Galatasaray'da son durum Tudor gidiyor mu? Lucescu transfer
Galatasaray'da son durum
21 Temmuz 2017 Cuma, 12:43:42 | Güncelleme: 12:54:55
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Galatasaray, ilk maçta 2-0 yenildiği Östersunds ile TT Stadı'nda 1-1 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.
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Müzesinde iki Avrupa Kupası bulunan Aslan, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibine elendi!
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Müzesinde iki Avrupa Kupası bulunan Aslan, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibine elendi!
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Türk Telekom Stadı’ndaki 35 bin taraftar, başkan Dursun Özbek’i, yönetimi ve teknik direktör Tudor’u istifaya davet ederken; futbolcular da yoğun şekilde ıslıklandı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise, Östersunds maçının ardından "İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. Ben de taraftarın yerinde olsam, aynı tepkiyi gösterirdim" dedi.
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Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş’ün, Östersunds maçının ardından yönetimle bir görüşme yaptığı ve ayrılma konusunda anlaştığı iddia edildi.
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Yayıncı kuruluşun haberine göre, Sinan’ın yeni adresi uzun süredir isminin anıldığı Benfica olmayacak.
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Galatasaray yönetimi, takıma ve teknik direktör Igor Tudor’a yönelik tepkileri önlemek için görülmemiş bir önlem aldı.
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Östersunds hezimetinin ardından bir grup futbolsever, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderken; Sarı-Kırmızılılar, orada yaşanacak protestoları engellemek için takım otobüsünü uzun bir süre Türk Telekom Stadı’nda bekletti.
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Florya’ya gelmesi gelmesi beklenen oyuncular, yakınlarının araçlarıyla stadyumdan ayrıldı.
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NTV Spor Galatasaray muhabiri Evren Göz ise canlı yayında Galatasaray'da bazı yöneticilerin Tudor ile yolların ayrılmasının zamanının geldiğini açıkladı.
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Muhabirin verdiği bilgilere göre; son kararı başkan Dursun Özbek'in vereceği belirtildi. Haberde ÖZbek'in gelecek yeni transferlerle beraber taraftarın tepkisini azaltabileceği belirtildi.
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Öte yandan Igor Tugor da "Yeni transferlerle beraber mükemmel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.
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Galatasaray'ın transfer etmesi muhtemel isimler şunlar:
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HOCA İÇİN İLK ADAY LUCESCU
Galatasaray'da muhtemel teknik direktör değişikliğinde ise ilk aday Mircea Lucescu.
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Tüm stadın istifaya çağırdığı Başkan Özbek'in sezonun kalan bölümünü kurtarmak için Lucescu'yu göreve getirmek zorunda olduğu yorumları yapılıyor.
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Başkan Özbek'in Tudor'un sözleşmesindeki 400 bin euro'luk tazminat maddesini kullanıp, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırması bekleniyor.
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Lucescu'yla ilk görüşme de zaman kaybetmeden yapılacak. Son olarak Zenit'i çalıştıran ve Rusya'da umduğunu bulamayan Rumen çalıştırıcı şu an boşta.
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Kısa süre önce Lozan'daki Fenerbahçe-A.Bilbao maçını izleyen Luce, Galatasaray sorularına, "Göreceğiz. Bir şey diyemem" cevabını vermişti.
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