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FUTBOL

Galatasaray'da son durum Tudor gidiyor mu? Lucescu transfer

Galatasaray'da son durum

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:43:42

  • 1 Galatasaray'da son durum
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    Galatasaray, ilk maçta 2-0 yenildiği Östersunds ile TT Stadı'nda 1-1 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. 

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    Müzesinde iki Avrupa Kupası bulunan Aslan, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibine elendi!

  • 3 Galatasaray'da son durum
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    Müzesinde iki Avrupa Kupası bulunan Aslan, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibine elendi!

  • 4 Galatasaray'da son durum
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    Türk Telekom Stadı’ndaki 35 bin taraftar, başkan Dursun Özbek’i, yönetimi ve teknik direktör Tudor’u istifaya davet ederken; futbolcular da yoğun şekilde ıslıklandı.

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  • 5 Galatasaray'da son durum
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    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise, Östersunds maçının ardından "İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. Ben de taraftarın yerinde olsam, aynı tepkiyi gösterirdim" dedi.

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