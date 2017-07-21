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Jonas Martin Bursaspor
FUTBOL

Bursaspor, Jonas Martin için devreye girdi

Betis'in Fransız oyuncusu Jonas Martin için Bursaspor'un devrede olduğu iddia edildi

21 Temmuz 2017 Cuma, 15:36:00 Güncelleme: 15:48:05

Yeni sezona yeni umutlarla giren Bursaspor transfer çalışmalarını sürdürürken İspanya'dan yeni bir haber geldi.

El Decona Deportivo'da yer alan habere göre, Betis'ten ayrılmak isteyen Jonas Martin için Bursaspor devreye girdi.

Jonas Martin'le aynı zamanda Fransız ekibi Strasbourg'un da ilgilendiği iddia edilirken oyuncunun bu iki takımın ilgisine de sıcak baktığı belirtildi.

27 yaşındaki Fransız orta saha geçen sezon Betis formasıyla 22 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.

Martin, 2016'nın yazında Montpellier'den 3 milyon euro'ya transfer olmuştu.


(Goal)


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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    lig başlıyor lig acelemiz yoktu sahi
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