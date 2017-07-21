Osmanlıspor: 5 - Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Giresunsporu 5-0 mağlup etti.



Kızılcahamamdaki kampın son gününde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk ve ikinci yarıda farklı 2 takımla mücadele eden Osmanlıspor, ikinci devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.



Mor-sarılıların gollerini Mehmet Umut Nayir (2), Bifouma, Serdar Gürler ve Regattin kaydetti.



Bugün Ankaraya dönecek Osmanlıspor, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına Batıkentteki tesislerinde devam edecek.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER