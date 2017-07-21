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Osmanlıspor: 5 - Giresunspor: 0
FUTBOL

Osmanlıspor: 5 - Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında Giresunspor'u 5-0 mağlup etti

21 Temmuz 2017 Cuma, 22:26:17 Güncelleme: 22:32:53

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Giresunsporu 5-0 mağlup etti.

Kızılcahamamdaki kampın son gününde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk ve ikinci yarıda farklı 2 takımla mücadele eden Osmanlıspor, ikinci devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Mor-sarılıların gollerini Mehmet Umut Nayir (2), Bifouma, Serdar Gürler ve Regattin kaydetti.

Bugün Ankaraya dönecek Osmanlıspor, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına Batıkentteki tesislerinde devam edecek.

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