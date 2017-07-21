Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Fanatik'in haberine göre Feyenoord, Fenerbahçe'nin golcüsü Robin van Persie'ye resmen talip oldu.
Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Van Persie ile görüştüklerini itiraf etti.
Takımında görmeyi çok istediğini ifade eden Hollandalı teknik adam şu açıklamaları yaptı:
"Robin'i gerçekten istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik."