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FUTBOL

Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor

21 Temmuz 2017 Cuma, 23:30:31

  • 1 Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor
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    Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

  • 2 Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor
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    Fanatik'in haberine göre Feyenoord, Fenerbahçe'nin golcüsü Robin van Persie'ye resmen talip oldu.

  • 3 Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor
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    Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Van Persie ile görüştüklerini itiraf etti.

  • 4 Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor
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    Takımında görmeyi çok istediğini ifade eden Hollandalı teknik adam şu açıklamaları yaptı: 

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  • 5 Feyenoord, Van Persie ile görüşüyor
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    "Robin'i gerçekten istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
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