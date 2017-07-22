FUTBOL
Galatasaray, Igor Tudor ile devam edecek
Galatasaray'dan Tudor kararı
22 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:33:06 | Güncelleme: 09:51:01
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UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı zayıf rakibi Östersunds’a elenerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray’da camia ve taraftarlar, teknik direktör İgor Tudor’un gönderilmesini isterken yönetim bunun tersini düşünüyor.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, takımdaki sorunun hoca kaynaklı olmadığına inanan Sarı-Kırmızılı idareciler, Hırvat teknik adamla yola devam etme kararı aldı.
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Yapılan transferlerin çok kısa süredir idmanlarda yer aldıkları, henüz uyum problemini atlatamadıklarını düşünen Özbek yönetimi, yeni alınacak isimlerle birlikte oyun düzeninin oturacağına ve takımın lige kadar hazır hale geleceğine inanıyor.
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Tudor’un da gelen oyuncularla birlikte daha iyi futbol oynatacağı öngörülüyor.
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BAZI YÖNETİCİLER GİTMESİNDEN YANA
Türk Telekom Stadı’ndaki maçı birlikte izleyen yönetim kurulu, alınan sonucun ardından toplanarak bir durum değerlendirmesi yaptı.
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Yöneticilerin çoğunluğu son 2 sezonda birçok hoca değiştirdiklerini ve bir fayda alınamadığını ifade ederken, bazı isimler ise Tudor’la devam etmenin hata olacağını başkan Dursun Özbek’e bildirdi.
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Ancak başkan Özbek’in, sezon öncesi teknik direktör değişikliğine çok sıcak bakmadığı ve lige Hıırvat teknik adamla başlanacağı öğrenildi.
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KADRO DIŞI OLABİLİR
Avrupa’ya veda ederek camianın ve taraftarların çok büyük tepkisiyle karşılaşan Özbek yönetimi, Östersunds hezimeti sonrası düğmeye bastı.
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Sarı-Kırmızılı idareciler, her iki maçta da ortaya konulan kötü futbol için takımdaki bazı oyunculara yaptırım uygulamayı düşünüyor.
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Bazı isimlerin yeteri kadar mücadele etmediğini düşünen yönetimin, salı günü gerçekleştirilecek olağan toplantıda bu konuyu masaya yatıracağı ve birkaç futbolcuya kadro dışı veya para cezası verebileceği bildirildi.