ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray, Igor Tudor ile devam edecek

Galatasaray'dan Tudor kararı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:33:06

  • 1 Galatasaray'dan Tudor kararı
    1 | 10

    UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı zayıf rakibi Östersunds’a elenerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray’da camia ve taraftarlar, teknik direktör İgor Tudor’un gönderilmesini isterken yönetim bunun tersini düşünüyor.

  • 2 Galatasaray'dan Tudor kararı
    2 | 10

    Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, takımdaki sorunun hoca kaynaklı olmadığına inanan Sarı-Kırmızılı idareciler, Hırvat teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

  • 3 Galatasaray'dan Tudor kararı
    3 | 10

    Yapılan transferlerin çok kısa süredir idmanlarda yer aldıkları, henüz uyum problemini atlatamadıklarını düşünen Özbek yönetimi, yeni alınacak isimlerle birlikte oyun düzeninin oturacağına ve takımın lige kadar hazır hale geleceğine inanıyor.

  • 4 Galatasaray'dan Tudor kararı
    4 | 10

    Tudor’un da gelen oyuncularla birlikte daha iyi futbol oynatacağı öngörülüyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Galatasaray'dan Tudor kararı
    5 | 10

    BAZI YÖNETİCİLER GİTMESİNDEN YANA
    Türk Telekom Stadı’ndaki maçı birlikte izleyen yönetim kurulu, alınan sonucun ardından toplanarak bir durum değerlendirmesi yaptı.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000