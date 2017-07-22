FUTBOL
Fenerbahçe Gabigol ve Lucas Perez'in peşinde - Fenerbahçe'de günün transfer haberleri
Fenerbahçe'de transferde son durum
22 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:20:54 | Güncelleme: 10:37:54
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Carlos Kameni ve son olarak da Mauricio Isla’yı renklerine bağlamıştı...
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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İsviçre kampında oynanan hazırlık maçlarında hücum hattındaki eksiklik net bir şekilde görüldü...
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Fernandao’nun sakatlığında Robin van Persie’yi forvetteki tek oyuncu olurken, teknik patron Aykut Kocaman da düzenlediği basın toplantısında santrfor transferinin mecburiyetine dikkat çekmişti.
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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi ise gündemindeki 2 oyuncuyla görüşmek için İngiltere’ye gitti.
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KULÜPLERİYLE ANLAŞILDI
En az 2 takviye daha yapmayı hedefleyen ve forvet transferi için ise 2 isimle ciddi temaslar kuran temas kuran Sarı-Lacivertliler, somut adımlar atmaya başladı.
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Uzun bir süredir peşinde olduğu Arsenalli forvet Lucas Perez ile İnter’in Brezilyalı yıldızı Gabigol’u kadrosuna katmak isteyen Kanarya, iki oyuncunun da menajerleriyle bir araya geldi.
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Londra’da gerçekleştirilen zirvenin ardından hem Perez’i hem de Gabigol’ün kulüpleriyle el sıkışan Kanarya, oyuncuları ise henüz ikna edemedi.
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Kulüplerinde kazandıklarından daha yüksek bir maaş ödemeyi teklif eden Fenerbahçe iki yıldızdan yanıt bekliyor.
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'GABİGOL'E ÇOK FAZLA TEKLİF VAR
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Gabriel Barbosa’nın (Gabigol) menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Menajer Wagner ribeiro, “Muhtemelen Inter’de kalacak.
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Şu anda kesin bir şey söylemeyem. Fenerbahçe’nin yanı sıra Gabigol’ü isteyen çok fazla takım var” ifadelerini kullandı.
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LUCAS LİMA'DA FLAŞ GELİŞME
Lucas Lima transferinde ise kulübü Santos'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.
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Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Lucas Lima'yla sözleşme uzatma niyetinde olduklarını açıklayan kulübü Santos'ta Başkan Modesto Roma Junior en azından yıl sonuna kadar 10 numaralı formayı Lucas Lima'nın giyeceğinin kesin olduğunu belirterek oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine izin vermeyeceğini belirtti.
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Öte yandan Lucas Lima'nın Santos'un sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermediği öğrenildi. Öte yandan İspanyol basını da transfer döneminin başında Barcelona'nın listesinde olan Lucas Lima'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. Oyuncun bonservisinin sadece yüzde 10'u Santos kulübünde bulunuyor.
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FEYENOORD VAN PERSİE'Yİ İSTEDİ
Feyenoord'un Van Persie için Fenerbahçe görüşme yürüttüğü iddiası Hollanda basınında yer aldı. İddialara göre Cuma öğleden sonra Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe kulübü yetkilileriyle görüştü.
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Feyenoord'un bu transferde ciddi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe'nin bu transfere yeşil ışık yaktığı savunuldu. Öte yandan Van Persie Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğini açıklamıştı.
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STOCH VE AATIF İNADI
Kanarya, Ertuğrul Taşkıran’ı satmasının ardından hem biraz daha bonservis ödeme hakkı kazanmak hem de kadroda istenmeyen isimleri elden çıkarmak için Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch’u da satmak istiyor. Fakat iki oyuncu da gitmemek için büyük bir direniş gösteriyorlar. Fenerbahçe’den ayrılmak istemeyen bu iki oyuncu Sarı-Lacivetli ekibe büyük zorluk çıkarıyor.