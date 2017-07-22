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FUTBOL

Fenerbahçe Gabigol ve Lucas Perez'in peşinde - Fenerbahçe'de günün transfer haberleri

Fenerbahçe'de transferde son durum

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:20:54

  • 1 Fenerbahçe'de transferde son durum
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    Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Carlos Kameni ve son olarak da Mauricio Isla’yı renklerine bağlamıştı... 

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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İsviçre kampında oynanan hazırlık maçlarında hücum hattındaki eksiklik net bir şekilde görüldü... 

  • 3 Fenerbahçe'de transferde son durum
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    Fernandao’nun sakatlığında Robin van Persie’yi forvetteki tek oyuncu olurken, teknik patron Aykut Kocaman da düzenlediği basın toplantısında santrfor transferinin mecburiyetine dikkat çekmişti.

  • 4 Fenerbahçe'de transferde son durum
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    Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi ise gündemindeki 2 oyuncuyla görüşmek için İngiltere’ye gitti.

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  • 5 Fenerbahçe'de transferde son durum
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    KULÜPLERİYLE ANLAŞILDI

    En az 2 takviye daha yapmayı hedefleyen ve forvet transferi için ise 2 isimle ciddi temaslar kuran temas kuran Sarı-Lacivertliler, somut adımlar atmaya başladı. 

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