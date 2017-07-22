Fenerbahçe Gabigol ve Lucas Perez'in peşinde - Fenerbahçe'de günün transfer haberleri

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STOCH VE AATIF İNADI



Kanarya, Ertuğrul Taşkıran’ı satmasının ardından hem biraz daha bonservis ödeme hakkı kazanmak hem de kadroda istenmeyen isimleri elden çıkarmak için Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch’u da satmak istiyor. Fakat iki oyuncu da gitmemek için büyük bir direniş gösteriyorlar. Fenerbahçe’den ayrılmak istemeyen bu iki oyuncu Sarı-Lacivetli ekibe büyük zorluk çıkarıyor.