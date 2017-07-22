Fenerbahçe'de Stoch ve Aatif inadı!

Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran’ı satmasının ardından hem biraz daha bonservis ödeme hakkı kazanmak hem de kadroda istenmeyen isimleri elden çıkarmak için Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch’u da satmak istiyor. Fakat iki oyuncu da gitmemek için büyük bir direniş gösteriyorlar. Fenerbahçe’den ayrılmak istemeyen bu iki oyuncu Sarı-Lacivetli ekibe büyük zorluk çıkarıyor.

ELİF ELMAS İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Fenerbahçe’nin Makedonyalı genç yeteneği Elif Elmas’ın kariyer planlaması için henüz net karar verilmedi. Genç oyuncunun direkt A takıma mı alınacağı yoksa U 21 takımında mı oynatılacağı konusunu henüz netleştirmeyen teknik heyet gelecek vadeden bu oyuncu için en iyi planlamayı yapmaya çalışıyor.