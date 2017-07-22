Antalyaspor'da Menez skandalı (Menez sakatlık pubis fıtık)

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Antalyaspor’la yıllığı 1.5 milyon Euro’dan olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan, kulübüne de ödenen bonservisle birlikte toplamda 6 milyon Euro’yu bulan bir maliyetle gelen yıldız isim, daha topa bile dokunmadan ikinci idmanında yapılan düz koşuda kasığında ağrılar bulunduğunu belirtip ameliyat olması gerektiğini iletti ve izin isteyerek ülkesine gitti.