Antalyaspor'da Menez skandalı (Menez sakatlık pubis fıtık)

Maicon, Boffin, Aydın Karabulut, Musa Nizam ve Salih Dursun’u renklerine bağlayarak gücüne güç katan Antalyaspor flaş transferi Jeremy Menez’de ise büyük bir skandalla karşı karşıya.
Fanatik'in haberine göre; Kırmızı-Beyazlı takımın Bordeaux’tan büyük uğraşlar vererek takıma kazandırdığı oyuncunun pubis (kasık fıtığı) sakatlığı olduğu ve bunu gizlediği ortaya çıktı.
Antalyaspor’la yıllığı 1.5 milyon Euro’dan olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan, kulübüne de ödenen bonservisle birlikte toplamda 6 milyon Euro’yu bulan bir maliyetle gelen yıldız isim, daha topa bile dokunmadan ikinci idmanında yapılan düz koşuda kasığında ağrılar bulunduğunu belirtip ameliyat olması gerektiğini iletti ve izin isteyerek ülkesine gitti.
Antalyaspor ameliyat olacak oyuncudan; tedavi süreci ve yeniden form tutması gerektiği için yaklaşık 3 ay gibi bir süre faydalanamayacak.
Sakatlığın tekrarlama riski de göz önüne alındığında Kırmızı-Beyazlılar’ı Menez konusunda çileli günler bekliyor.