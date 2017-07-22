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FUTBOL

Antalyaspor'da Menez skandalı (Menez sakatlık pubis fıtık)

Antalyaspor'da Menez skandalı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:16:48

  • 1 Antalyaspor'da Menez skandalı
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    Maicon, Boffin, Aydın Karabulut, Musa Nizam ve Salih Dursun’u renklerine bağlayarak gücüne güç katan Antalyaspor flaş transferi Jeremy Menez’de ise büyük bir skandalla karşı karşıya.

  • 2 Antalyaspor'da Menez skandalı
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    Fanatik'in haberine göre; Kırmızı-Beyazlı takımın Bordeaux’tan büyük uğraşlar vererek takıma kazandırdığı oyuncunun pubis (kasık fıtığı) sakatlığı olduğu ve bunu gizlediği ortaya çıktı.

  • 3 Antalyaspor'da Menez skandalı
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    Antalyaspor’la yıllığı 1.5 milyon Euro’dan olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan, kulübüne de ödenen bonservisle birlikte toplamda 6 milyon Euro’yu bulan bir maliyetle gelen yıldız isim, daha topa bile dokunmadan ikinci idmanında yapılan düz koşuda kasığında ağrılar bulunduğunu belirtip ameliyat olması gerektiğini iletti ve izin isteyerek ülkesine gitti.

     

  • 4 Antalyaspor'da Menez skandalı
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    Antalyaspor ameliyat olacak oyuncudan; tedavi süreci ve yeniden form tutması gerektiği için yaklaşık 3 ay gibi bir süre faydalanamayacak. 

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  • 5 Antalyaspor'da Menez skandalı
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    Sakatlığın tekrarlama riski de göz önüne alındığında Kırmızı-Beyazlılar’ı Menez konusunda çileli günler bekliyor. 

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