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Erhan Kartal
FUTBOL

Erhan Kartal, Adana Demirspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Erhan Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:42:12 Güncelleme: 13:44:20

Bolu'da kamp yapan Adana Demirspor, yeni transferine de kamp yaptığı otelde imza attırdı. Kendisini Adana Demirsporlu yapan sözleşmeye imzasını atan Erhan Kartal "Geçmiş yıllarda da Adana Demirspor'a transferim söz konusuydu ama kısmet bu sezona oldu. Mavi-lacivertli formayı giyecek olmak güzel bir duygu. İnşallah bu formayı layıkıyla terletip, camiayı takım arkadaşlarımla beraber hak ettiği yere getiririz" dedi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Erhan Kartal, takımın kampına dahil oldu.

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