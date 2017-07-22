Fatih Terim'in yeni yardımcısı Mehmet Özdilek

Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Mehmet Özdilek, Terim'in birinci yardımcılığına getirildi. Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.

Mehmet Özdilek, 11 yıl sonra aynı göreve dönmüş oldu.