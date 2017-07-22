Mirkan Aydın, Altınordu'da

Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Mirkan Aydın gibi tecrübeli bir ismi kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını ve takıma büyük fayda sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Mirkan'ı 3 sezondur almak istediklerini bildiren Gündoğdu, "Hem performans hem takıma ağabeylik yapması anlamında iki önemli görevi olacak. Artık forvet takviyemizi yaptık. Orta sahaya ileriye dönük hücum oyuncusu almak istiyoruz. Okan Derici ilk tercihimiz ancak başka arayışlarımız da var. Acele etmiyoruz. Transfer sezonunun bitmesine 1 ay var. Doğru hamle yapmak amacındayız." ifadelerini kullandı.

Mirkan Aydın ise takıma katkı vererek, çok başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını kaydetti.

Futbola Bochum altyapısında başlayan 30 yaşındaki Mirkan Aydın, Türkiye kariyerinde Eskişehirspor ve Göztepe'de forma giydi.

Öte yandan Erzurum kampının ardından bugün hazırlıklarına kendi tesislerinde tekrar başlayan Altınordu, pazartesi günü Afyonkarahisar'a gidecek. Afyonkarahisar'da salı günü Denizlispor'la, perşembe günü ise başka bir takımla hazırlık maçı yapacak Altınordu, cuma günü İzmir'e dönecek.