Roma Aleksandar Kolarov'u transfer etti

Roma, 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki sol bek için Manchester City'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılıların internet sitesine açıklamalar yapan Kolarov, "Burada olmaktan çok mutluyum. Yüzde 100'ümü hatta daha fazlasını Roma için vereceğim. Bakış açım değişmedi, hala kazanmak istiyorum." dedi.

Transferle ilgili konuşan sportif direktör Monchi ise "Aleksandar çok tecrübeli bir oyuncu. Sahanın içerisinde ve dışında gelişmemize katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kolarov, İtalyan futboluna 2007 yılında 800 bin Euro'ya transfer olduğu Lazio'yla adım atmıştı. 2010 yılına kadar burada gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın birçok devinin dikkatini çeken Sırp oyuncu, 22.7 milyon Euro'luk bedelle Manchester City'nin yolunu tutmuştu.

Kolarov, Manchester ekibinde 2012 ve 2014'te olmak üzere iki kez lig şampiyonluğu yaşadı, 250'den fazla kez forma giydi. Ayrıca 2011 yılında FA Cup, 2014 ve 2016 yıllarında da League Cup zaferleri yaşadı.

Roma bu yaz daha önce Federico Fazio, Gregoire Defrel, Maxime Gonalons, Hector Moreno, Mario Rui, Juan Jesus, Lorenzo Pellegrini, Bruno Peres, Cengiz Ünder ve Rick Karsdorp'u transfer etmişti.

Aleksandar Kolarov

Roma

manchester city

transfer