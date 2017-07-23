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Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı, transferdeki engel uyum sorunu

Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu

23 Temmuz 2017 Pazar, 10:17:32

  • 1 Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu
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    Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu ile yıllık 4 milyon Euro’ya el sıkıştı, Valencia ile kiralık olarak anlaşma sağlandı.

  • 2 Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu
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    Ancak Guti, Güiza, Juanfran, Josico gibi İspanyollar’ın Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar, yönetimi düşündürüyor.

  • 3 Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu
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    Forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş’ta, Alvaro Negredo konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

  • 4 Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Aboubakar ile Babacar’da bonservis sorunuyla karşılaşan Siyah-Beyazlılar, rotayı çevirdiği İspanyol golcüyle her konuda anlaşmaya varıldı.

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  • 5 Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu
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    Son olarak Middlesbrough’da kiralık oynayan ve geçen sezon 39 resmi maçta 10 gol atıp 5 de asist yapan 32 yaşındaki Negredo’nun menajeri ile yapılan son görüşmede; bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro’da mutabakat sağlandı. 

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