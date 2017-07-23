Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı, transferdeki engel uyum sorunu

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Son olarak Middlesbrough’da kiralık oynayan ve geçen sezon 39 resmi maçta 10 gol atıp 5 de asist yapan 32 yaşındaki Negredo’nun menajeri ile yapılan son görüşmede; bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro’da mutabakat sağlandı.