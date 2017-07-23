FUTBOL
Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı, transferdeki engel uyum sorunu
Beşiktaş Alvaro Negredo'yla anlaştı tek engel uyum sorunu
23 Temmuz 2017 Pazar, 10:17:32 | Güncelleme: 10:28:39
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Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu ile yıllık 4 milyon Euro’ya el sıkıştı, Valencia ile kiralık olarak anlaşma sağlandı.
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Ancak Guti, Güiza, Juanfran, Josico gibi İspanyollar’ın Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar, yönetimi düşündürüyor.
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Forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş’ta, Alvaro Negredo konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Aboubakar ile Babacar’da bonservis sorunuyla karşılaşan Siyah-Beyazlılar, rotayı çevirdiği İspanyol golcüyle her konuda anlaşmaya varıldı.
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Son olarak Middlesbrough’da kiralık oynayan ve geçen sezon 39 resmi maçta 10 gol atıp 5 de asist yapan 32 yaşındaki Negredo’nun menajeri ile yapılan son görüşmede; bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro’da mutabakat sağlandı.
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Kulübü Valencia ile de bedelsiz kiralama konusunda anlaşıldı.
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Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, son aşamada önemli bir sıkıntıyı gündemine aldı.
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GÜNEŞ’İN ONAYI ÖNEMLİ
Son yıllarda Türkiye’de oynayan İspanyol futbolcuların yaşadıkları uyum süreci, Beşiktaş’ı Negredo için acele ettirmiyor.
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Guti, Juanfran, Alexis, Güiza ve Josico’nun; performans ve istikrar sorunu ile özel yaşam sıkıntıları, Negredo transferinde tek engel olarak gözüküyor.
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Başkan Fikret Orman’ın, Şenol Güneş’in de fikrini alarak transfere noktayı koyacağı kaydedildi.
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HOCALAR DA SIKINTI!
Türkiye'de son dönemde görev yapan dünyaca ünlü iki İspanyol teknik adam da ülkemizden büyük hayal kırıklıkları ile ayrıldı.
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Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Vicente Del Bosque, 2004-05 sezonu başında geldiği Beşiktaş'ta; yönetimle yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle devre arasını göremeden kovuldu.
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İspanya'yı Euro 2008'de kupaya taşıyan Luis Aragones de hemen ardından geldiği Fenerbahçe'de sezonu 4. sırada bitirebildi.
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KARTAL İSPANYA YOLCUSU
Siyah-beyazlılarsezon hazırlıklarının 3. etabı için bu sabah İspanya’ya hareket edecek ve çalışmalarını Marbella kasabasında sürdürecek.
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İki hazırlık maçında Nevzat Demir’de F.Sittard ile 3-3 berabere kalıp, Çin’de ise Schalke’ye 3-2 yenilen Beşiktaş, İspanya’da 3 maç daha yapacak.
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Kartal; 25 Temmuz Salı Valladolid, 27 Temmuz Perşembe Las Palmas ve 30 Temmuz Pazar Betis ile karşılaşacak. Tüm maçlar TSİ 20.30’da başlayacak.