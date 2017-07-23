FUTBOL
Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?
23 Temmuz 2017 Pazar, 11:59:18 | Güncelleme: 12:06:19
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Östersunds faciasının ardından Teknik Direktör Tudor'un durumu tartışmaya açılmıştı.
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Sarı-Kırmızılı yönetim, sürekli olarak Hırvat hocaya destek verdiğini söylese de Lucescu'yla dirsek temasına geçilmişti.
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Hatta Rumen hoca konuyla ilgili, "Şu anda bir şey diyemem. Bekleyip göreceğiz" demişti.
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Akşam'ın haberine göre; Mircea Lucescu'yla görüşen ancak anlaşmaya varamayan yönetimin, Fatih Terim'e yöneldiği öğrenildi.
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Hatta tecrübeli teknik adamla yapılan ilk temaslar da gayet olumlu bir şekilde geçti.
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Başkan Dursun Özbek ve G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, Fatih Terim'le görüştüğü öğrenildi.
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Şu anda A Milli Takım'ın başında bulunan tecrübeli çalıştırıcının şu sözleri söylediği iddia edildi:
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"G.Saray benim için her zaman çok özel ve vazgeçilmezdir. Kulübümün bana ihtiyacı varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım."
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"Ancak öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin almanız gerekiyor. İzin çıkarsa aynı anda hem G.Saray hem de Milli Takımı'ı çalıştırabilirim."
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Bunun üzerine G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in konuyla ilgili olarak federasyonda nabız yokladığı belirtildi. Terim'in dönmesi halinde Abdurrahim Albayrak ve şu anda TFF'de görevli olan Ali Dürüst'ün de Florya'nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
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Yönetim ise Tudor'un isteğiyle takviyeleri yapıyor. Bütün taleplerine rağmen takım sezona da istenildiği gibi giremezse 1 milyon euroluk tazminatı ödenerek yollanacak. O günün şartlarına göre Terim'le devam edilebilir.
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzmir Alaçatı'da karıştığı kavgayla ilgili düzenlediği basın toplantısına şu sözlerle başlamıştı:
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"Benim değerlerimi iyi biliyorsunuz. Vatanım, bayrağım, G.Saray ve ailem vazgeçilmezimdir. Bunların hiçbirine laf söyletmem. Söylerseniz de dayanamayacağımı iyi bilirsiniz."
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"Bu değerlerime laf söylendiğinde gereğini yapmadığım da asla görülmemiştir."
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LUCESCU NE İSTEDİ?
Teknik Direktör Tudor'un yerine ilk düşünülen isim Rumen hoca Lucescu'ydu. Romanya basınında çıkan haberlere göre 72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden 3.5 milyon euro garanti maaş, 2 senelik mukavele ve takımda tek yetkili olma talebinde bulundu.
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İşine Başkan dahil hiçbir yöneticinin karışmamasını istedi. Mircea Lucescu, "Şu andaki kadro şampiyonluk yarışı için yetersiz. Takıma en az 3 transfer daha gerekiyor. Bunlar yapılmazsa sezonun ilk yarısı bitmeden yarışta havlu atarsınız" dedi.
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G.Saray Yönetimi ise düşünmek için süre isterken bu pazarlıktan net bir sonuç çıkmadı. Mevcut durumda listenin zirvesinde 63 yaşındaki Fatih Terim bulunuyor. Öncelik ona geçmiş durumda.
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin çıkması halinde İmparator'un talep edeceği ücretle ilgili resmi görüşmelere başlanacak.