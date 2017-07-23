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FUTBOL

Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?

23 Temmuz 2017 Pazar, 11:59:18

  • 1 Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?
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    Östersunds faciasının ardından Teknik Direktör Tudor'un durumu tartışmaya açılmıştı. 

     

  • 2 Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?
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    Sarı-Kırmızılı yönetim, sürekli olarak Hırvat hocaya destek verdiğini söylese de Lucescu'yla dirsek temasına geçilmişti.

  • 3 Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?
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    Hatta Rumen hoca konuyla ilgili, "Şu anda bir şey diyemem. Bekleyip göreceğiz" demişti. 

     

  • 4 Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?
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    Akşam'ın haberine göre; Mircea Lucescu'yla görüşen ancak anlaşmaya varamayan yönetimin, Fatih Terim'e yöneldiği öğrenildi.

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  • 5 Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?
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    Hatta tecrübeli teknik adamla yapılan ilk temaslar da gayet olumlu bir şekilde geçti. 

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