Fatih Terim Galatasaray'a mı dönüyor?

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Yönetim ise Tudor'un isteğiyle takviyeleri yapıyor. Bütün taleplerine rağmen takım sezona da istenildiği gibi giremezse 1 milyon euroluk tazminatı ödenerek yollanacak. O günün şartlarına göre Terim'le devam edilebilir.