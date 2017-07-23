ÖNE ÇIKANLAR
Musa Araz, Konyaspor
FUTBOL

Atiker Konyaspor, Musa Araz'ı transfer etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, Türk asıllı İsviçreli Musa Araz'ı transfer etti

23 Temmuz 2017 Pazar, 14:55:52 Güncelleme: 14:58:57

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Musa Araz'ın profesyonel futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başladığı ve daha sonra Lausanne Sport'ta forma giydiği belirtildi.

İsviçre'nin alt milli takımlarında da oynayan Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve yeni transferin imza töreninin ardından, Avusturya'da devam eden hazırlık kampına katıldığı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER