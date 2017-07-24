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Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ta Negredo transferi zirvesi

Beşiktaş'ta Negredo zirvesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Alvaro Negredo'nun transferini bitirmek için teknik direktör Şenol Güneş ile görüşecek

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 01:36:33 Güncelleme: 09:17:21

Forvet hattına takviye için uzun süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta, Valencia’nın golcüsü Alvaro Negredo’nun ismi yüksek sesle telafuz edilmeye başlandı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, 2. etap kamp çalışmaları için dün İspanya’nın Marbella şehrine giden Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman’ın bugün kafileye katılacağı ve teknik direktör Şenol Güneş’le bu konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.

Tatilde olduğu için Güneş’le transfer konusunda detaylı görüşmeler yapamayan Orman’ın, her konuda anlaşılan İspanyol golcü için tecrübeli hocadan onay alır almaz resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

BAŞKANA DEPREM RÖTARI
Öte yandan dün takımla İspanya’ya gitmesi beklenen başkan Fikret Orman’ın Bodrum’da yaşanan deprem nedeniyle yolculuğunu bugüne ertelediği bildirildi. Orman’ın, depreme Bodrum’da yakalanan kızlarına moral vermek için bu kente gittiği ifade edildi.

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