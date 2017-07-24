FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Feghouli'de mutlu son
Feghouli'de mutlu son
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 01:49:47 | Güncelleme: 09:12:46
-
1
1
|
13
Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Östersunds’a elenerek taraftarını şoke eden Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ve kurmayları transferde ayağını gazdan çekmiyor.
-
2
2
|
13
Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör İgor Tudor’la yola devam kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Hırvat hocanın en çok istediği isimlerden biri olan Sofiane Feghouli’nin transferinde mutlu sona ulaştı.
-
3
3
|
13
Önceki gün futbol direktörü Cenk Ergün’le Fransa’ya çıkarma yapan başkan Özbek, dün Cezayirli oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.
-
4
4
|
13
Yapılan görüşmeler sonucunda senelik 3.1 milyon Euro’dan 4 yıllığına el sıkışılırken 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yarın akşam İstanbul’a gelmesi, çarşamba günü de sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
-
5
5
|
13
SIRADAKİ DURAK İNGİLTERE
Başkan Dursun Özbek’in rotası Fransa’yla sınırlı değil.
-
6
6
|
13
Cenk Ergün’le birlikte bugün İngiltere’ye geçmesi beklenen Özbek’in burada Stoke City forması giyen İmbula, Manchester City’den Fernando ve Jason Denayer için temaslarda bulunup bu transferleri noktalayacağı ifade edildi.
-
7
7
|
13
OLIVERA TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ
Galatasaray'ın geleceğe yatırım amacıyla Uruguay 2. Ligi’nden transfer etmeyi planladığı Matias Olivera transferi suya düştü.
-
8
8
|
13
Uruguay basınında çıkan haberlere göre 20 yaşındaki oyuncunun babasının, menajer Daniel Fonseca ile birlikte Sarı-Kırmızılı kulüple görüşmek için İstanbul’a geldiği ancak karşılarında bir muhattap bulamadıkları öne sürüldü.
-
9
9
|
13
Genç oyuncunun babasının bu duruma sinirlendiği ve ülkesine dönerek Galatasaray defterini kapattığı iddia edildi.
-
10
10
|
13
COSTA PAZARLIĞI
Teknik direktör İgor Tudor’un performansını beğenmediği Lionel Carole’ün yerine oyuncu arayan Galatasaray, Villarreal forması giyen Jaume Costa’yı da renklerine bağlamak için pazarlıklarını sürdürüyor.
-
11
11
|
13
İspanyol ekibinin istediği 6 milyona karşılık 4 milyon Euro’luk teklifi masaya koyan Özbek yönetiminin, Villarreal’i iknaya uğraştığı bildirildi.
-
12
12
|
13
OYUNCU DA İSTİYOR
Villarreal’le görüşme halinde olan Galatasaray’ın elindeki en önemli koz ise Costa’nın Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakması...
-
13
13
|
13
İspanyol ekibinde aldığı paranın neredeyse 2 katını Galatasaray’da kazanacağını bilen 29 yaşındaki oyuncunun, bu nedenle Galatasaray’a ‘Gelirim’ mesajı gönderdiği ifade edildi.