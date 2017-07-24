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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri - Feghouli'de mutlu son

Feghouli'de mutlu son

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 01:49:47

  • 1 Feghouli'de mutlu son
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    Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Östersunds’a elenerek taraftarını şoke eden Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ve kurmayları transferde ayağını gazdan çekmiyor.

  • 2 Feghouli'de mutlu son
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör İgor Tudor’la yola devam kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Hırvat hocanın en çok istediği isimlerden biri olan Sofiane Feghouli’nin transferinde mutlu sona ulaştı.

  • 3 Feghouli'de mutlu son
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    Önceki gün futbol direktörü Cenk Ergün’le Fransa’ya çıkarma yapan başkan Özbek, dün Cezayirli oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.

  • 4 Feghouli'de mutlu son
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    Yapılan görüşmeler sonucunda senelik 3.1 milyon Euro’dan 4 yıllığına el sıkışılırken 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yarın akşam İstanbul’a gelmesi, çarşamba günü de sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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  • 5 Feghouli'de mutlu son
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    SIRADAKİ DURAK İNGİLTERE
    Başkan Dursun Özbek’in rotası Fransa’yla sınırlı değil.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    2 ön libero sol bek sağ kanat sol kanat santrfor kaleci birde 10 numara lazım kadro derinligi için yani 8 oyuncu lazım 5 yııldır yapılmayanlar bu olmalı
  • Misafir 12 dakika önce
    İstifa da bir hizmettir.
  • Misafir 13 dakika önce
    Beceriksizler getirdiginiz oyuncularin hiç biri ne Aanrijden mede Sneijder'den daha iyi deģil. EKREM
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