Galatasaray'dan Feghouli açıklaması

Transfer çalışmaları için yurtdışına giden Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, dün akşam geç saatlerde İstanbul'a döndü.

İstanbul'a dönüşü sırasında Bein Sports'a açıklamalarda bulunan Ergün, "Feghouli ile görüşmelerde bulunduk, transferler kesinleşmeden bir şey konuşmak doğru olmuyor, umarım mutlu sona ulaşacağız. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor ama bu transfer görüşmemiz bire bir Feghouli ile oldu. Bu hafta içerisinde Feghouli'nin transferinin netleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sinan Gümüş'ün durumu hakkında da konuşan Ergün, "Şu anda Sinan Gümüş'ün durumu için netleşen bir durum yok, bu hafta içerisinde Sinan Gümüş'ün de durumuna bakacağız" dedi.

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

Tam adı: Sofiane Feghouli

Doğum tarihi: 26 Aralık 1989

Doğduğu yer: Levallois-Perret / Fransa

Yaş: 27

Boy: 1,77 m

Uyruğu: Cezayir

Milli takım maç sayısı: 44

Mevki: Forvet/Orta saha - Sağ/sol kanat

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United

Son sezon istatistikleri: 28 maç 4 gol 3 asist 2 sarı kart 1 kırmızı kart