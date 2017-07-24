Galatasaray'dan Feghouli açıklaması

Transfer çalışmaları için yurtdışına giden Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, dün akşam geç saatlerde İstanbul'a döndü.
İstanbul'a dönüşü sırasında Bein Sports'a açıklamalarda bulunan Ergün, "Feghouli ile görüşmelerde bulunduk, transferler kesinleşmeden bir şey konuşmak doğru olmuyor, umarım mutlu sona ulaşacağız. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor ama bu transfer görüşmemiz bire bir Feghouli ile oldu. Bu hafta içerisinde Feghouli'nin transferinin netleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Sinan Gümüş'ün durumu hakkında da konuşan Ergün, "Şu anda Sinan Gümüş'ün durumu için netleşen bir durum yok, bu hafta içerisinde Sinan Gümüş'ün de durumuna bakacağız" dedi.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
Tam adı: Sofiane Feghouli
Doğum tarihi: 26 Aralık 1989
Doğduğu yer: Levallois-Perret / Fransa
Yaş: 27
Boy: 1,77 m
Uyruğu: Cezayir
Milli takım maç sayısı: 44
Mevki: Forvet/Orta saha - Sağ/sol kanat
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United
Son sezon istatistikleri: 28 maç 4 gol 3 asist 2 sarı kart 1 kırmızı kart
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Misafir 4 dakika önceaman ne büyük transferler, sakın kaçırmayın, avrupaya el sallarken, nasıl para kazanacak bu kulüp..??..00
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Misafir 27 dakika öncebu kadar para verilmez bu bidonlara00