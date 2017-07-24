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FUTBOL

Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:44:46

  • 1 Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor
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    Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Antonio Cassano, hareketli günler geçiriyor.

  • 2 Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor
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    Kariyerinde Roma, Real Madrid, Milan, Inter gibi devler bulunan Cassano, 10 Temmuz'da Hellas Verona'ya transfer olmuştu.

  • 3 Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor
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    Son olarak Sampdoria forması giyen Cassano, son maçına ise 8 Mayıs 2016'da çıkmıştı.

  • 4 Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor
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    Sampdoria'da kadro dışı bırakılan ve genç takımla antrenman yapması istenen tecrübeli yıldıza daha sonra genç takımla da çalışamayacağı söylenmişti.

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  • 5 Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor
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    Yaklaşık 1 sene futboldan uzak kalan Cassano, 10 Temmuz'da Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olmuştu. 

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