Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor

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Tecrübeli yıldız bu durumu "Yalnızca yakın arkadaşlarımla konuştuğum futbolu bırakma fikri çok çabuk yayıldı. Eşime, kulüp başkanına ve teknik direktör Fabio Pecchia'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artık daha önce yaptıklarımdan fazlasını yapmak istiyorum" ifadeleriyle açıklamıştı.