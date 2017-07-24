FUTBOL
Antonio Cassano futbolu tekrar bırakıyor
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:44:46 | Güncelleme: 14:57:55
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Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Antonio Cassano, hareketli günler geçiriyor.
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Kariyerinde Roma, Real Madrid, Milan, Inter gibi devler bulunan Cassano, 10 Temmuz'da Hellas Verona'ya transfer olmuştu.
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Son olarak Sampdoria forması giyen Cassano, son maçına ise 8 Mayıs 2016'da çıkmıştı.
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Sampdoria'da kadro dışı bırakılan ve genç takımla antrenman yapması istenen tecrübeli yıldıza daha sonra genç takımla da çalışamayacağı söylenmişti.
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Yaklaşık 1 sene futboldan uzak kalan Cassano, 10 Temmuz'da Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olmuştu.
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Sözleşmeye imza attıktan sadece 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıklayan İtalyan yıldız, herkesi şaşkına çevirmişti.
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Hellas Verona yöneticilerinin ısrarı sonrası kararından vazgeçen Cassano, futbol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.
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Tecrübeli yıldız bu durumu "Yalnızca yakın arkadaşlarımla konuştuğum futbolu bırakma fikri çok çabuk yayıldı. Eşime, kulüp başkanına ve teknik direktör Fabio Pecchia'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artık daha önce yaptıklarımdan fazlasını yapmak istiyorum" ifadeleriyle açıklamıştı.
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SKY Italia'nın haberine göre tecrübeli yıldız, aşırı stresten dolayı fikrini değiştirmek üzere.
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BBC'nin haberine göre 35 yaşındaki oyuncunun bu kararında ailesinden uzak kalması da etkili.
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Cassano'nun ailesi, Verona'dan 180 mil uzaklıktaki Genoa'da yaşıyor.
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Tecrübeli yıldızla daha önce çalışan teknik direktör Fabio Capello, eski oyuncusuyla ilgili olarak "Cassano'yla birlikteyseniz sizi hemen köşe başında anarşi bekler." demişti.
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Daily Telegraph, Real Madrid günlerindeyken Cassano'nun aldığı her kilonun kayıt altına alındığını kaydetti.
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Real Madrid'le 2006-07 sezonunda La Liga'yı kazanan Cassano, 2010-11 sezonunda Milan'ın kazandığı son şampiyonlukta da büyük pay sahibi olmuştu.
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Tecrübeli yıldız, Sampdoria'nın 2009-10 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamasının mimarlarından biriydi.
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Casasno, Milan'dayken bir maçta sakatlık geçirmiş ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrası 6 ay futboldan uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, iyileştikten kısa bir süre sonra sahalara dönmüş ve EURO 2012'de final oynayan İtalya Milli Takımı'nın önemli bir parçası olmuştu.