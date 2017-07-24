ÖNE ÇIKANLAR
Benjamin Mendy
FUTBOL

Benjamin Mendy, Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa temsilcisi Monaco'nun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy'yi transfer etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:23:54 Güncelleme: 15:47:04

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız sol bek oyuncu Benjamin Mendy'yi transfer etti futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Mendy'nin transferi için Monaco'ya 52 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Ülkesinde Le Havre ve Olympique Marsilya'da forma giydikten sonra geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olan Mendy, takımıyla çıktığı 39 maçta bir gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

 

  • Benjamin Mendy
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER