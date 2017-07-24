Benjamin Mendy, Manchester City'de

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız sol bek oyuncu Benjamin Mendy'yi transfer etti futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Mendy'nin transferi için Monaco'ya 52 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Ülkesinde Le Havre ve Olympique Marsilya'da forma giydikten sonra geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olan Mendy, takımıyla çıktığı 39 maçta bir gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

Benjamin Mendy