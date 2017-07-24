Club Brugge Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi

Süper Lig'i 73 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir ile Club Brugge arasında yapılacak 3. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Belçika'nın Brugge şehrinde TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek. Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN CLUB BRUGGE KADROSU

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçlar için UEFA'ya 25 kişilik kadroyu verdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Teknik Direktör Abdullah Avcı listeye takımla çalışmalara yeni başlayan Egemen Korkmaz'ın yanı sıra Hakan Özmert ile sakatlıkları bulunan Mehmet Batdal ve Aurelien Chedjou'yu dahil etmedi.

Sakatlığı bulunan Chedjou'nun dışındaki yeni transferler Kerim Frei, Manuel da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Gael Clichy, Tunay Torun ve Eljero Elia 25 kişilik listeye yazıldı.

Medipol Başakşehir'in Club Brugge maçları için UEFA'ya gönderdiği listede şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Ufuk Ceylan

Defans: Clichy, Alexandru Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Junior Caiçara

Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Kerim Frei, Okan Saraçoğlu, Oktay Bala, Gökhan İnler

Forvet: Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Sokol Cikalleshi

"CLUB BRUGGE MAÇINI FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla yapacakları maçı final olarak gördüklerini söyledi.

Avcı, kulübün Başakşehir'deki tesisinde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Club Brugge'le 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları maça dikkati çeken Avcı, "Geçen senenin emeğini alacağımız bir final maçı olarak görüyoruz. Avrupa'da devam edebilmek için Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayıp UEFA Avrupa Ligi gruplarını cebe koymak son derece önemli. Rakibimizi canlı seyrettirdim. Ekip halinde nasıl hazırlanacağımız yönünde çalışmalar yapıyoruz. Oyuncu kadromuz ve kalitemiz genişledi. Bir tık daha yukarı atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VİSCA TAKIMDA KALACAK GİBİ PLANIMIZI YAPTIK"

Abdullah Avcı, Bosna Hersekli futbolcuları Edin Visca'nın takımda kalacağının sinyalini verdi.

Visca'nın antrenmanlarda çok iyi çalıştığını aktaran Avcı, "Visca takımda kalacak gibi planlarımızı yaptık. Cengiz de kalacak gibi yaptık ama ekstra bir durum ortaya çıktı. Visca şu anda son derece iyi çalışıyor." dedi.

Transfer konusuna değinen Avcı, "Şu ana kadar geçen sezon göre 8 oyuncu geldi, 11 oyuncu gitti. Şu an için transferde durduk gibi. Transfer bitene kadar hareketlilik devam edebilir. Şu an biraz da fazlalığımız var gibi. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Takım oyununa fayda verecek oyuncular seçtik." şeklinde konuştu.

Avcı, genç futbolcu Cengiz Ünder'in Roma'ya transferini konusunda da, "Cengiz, bize 10 aylık bir süreçte geldi. Roma'ya transferi ülkemiz, kulübüm adına önemli. Kendine yapacağı yatırım devam etmeli. Ben sadece ona bunu tavsiye ediyorum. Biz onun her zaman destekçisi olacağız." yorumunda bulundu.