Fabri: "Dinamo Kiev maçı bize saplanmış bir çivi gibiydi"

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri ve Alman sağ bek Andreas Beck, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptılar.

Andreas Beck yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İki hafta İstanbul'da çalıştık. Çok yoğun antrenmanlar yaptık. Temel ve fiziksel unsurlar üzerinde çalıştık. Şu anda zinde durumdayız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Aramıza katılan oyuncular oldu. Yavaş yavaş şeklimizi oluşturuyoruz ve maç temposuna yaklaşıyoruz. Yeni sezonda da en büyük hedefimiz yine şampiyon olmak. Geride kalan iki sezonda kulüp hem saha içinde hem saha dışında adım adım ileriye gitti. Şimdi tekrar ileriye doğru bir adım atmak istiyoruz. Daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Özellikle Avrupa'da büyük adımlar atmak istiyoruz. Taraftarları sevindirmek için ilk yol Süper Kupa'yı kazanmak ve bunu başarmak istiyoruz. Sonrasında en önemli yarış lig yarışı. Çok önemli ve uzun bir yarış. Şampiyonlar Ligi'nde iç saha avantajlarımız var. Şampiyonlar Ligi'nde şansın yanınızda olması ve atmosfer çok önemli. Bu organizasyonda ilerlemek çok önemli. Marcelo bize çabuk adapte oldu. İki şampiyonlukta büyük katkısı vardı. Kariyerinde yeni yolu tercih etti. Pepe aramıza katıldı. Kalitesiyle ilgili fazla şey söylemeye gerek yok. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Bizim adımıza çok önemli transfer. Aynı takımda bulunmak önemli deneyim olacak."



FABRI: "DYNAMO KIEV BİZE SAPLANMIŞ BİR ÇİVİ GİBİYDİ"

İspanyol kaleci Fabri ise "Fiziksel kondisyona yönelik çalışmalar yaptık. Kısa vadede ilk hedef Süper Kupa maçı olacak. Çin'de çok önemli deneyim yaşadık. Artık şeklimizi bulmamız gerekiyor. Hazır hale gelmemiz gerekiyor. Şu anda sıkı şekilde Süper Kupa'ya hazırlanıyoruz. Geçen sezon kaybetmiştik, bu sezon mutlaka almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde grubu mutlaka geçmek istiyoruz. Grupta iyi performans gösterdikten sonra devam etmeyi arzuluyoruz. Geçen sezon canımız çok yandı. Dinamo Kiev maçı bize saplanmış çivi gibiydi. Adım adım gittiğinizde hem prestij kazanıyorsunuz hem kulüp finansal açından kazanç sağlıyor. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz. Geçen sezonki şampiyonlukta tüm oyuncular başından sonuna kadar sorumluluk aldı. Elini taşın altına soktu. Profesyonel şekilde davrandı. Bu sezon da bunu koruyup geliştirmek istiyoruz. Marcelo büyük katkı verdi. Onunla oynamaktan memnunduk. Çalışma ahlakı yüksek bir arkadaşımızdı. Yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Onların adaptasyonunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız.'' diye konuştu.

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