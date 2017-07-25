FUTBOL
Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe, M'Baye Niang'ı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu
25 Temmuz 2017 Salı, 09:53:58 | Güncelleme: 10:24:42
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Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Kanarya, M’Baye Niang’ı renklerine bağlamak için Milan'la masaya oturdu.
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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, 2019’a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifte bulundu.
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Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’yı alarak orta sahasını, Mauricio Isla’yı renklerine bağlayarak da sağ bekini güçlendiren Fenerbahçe’de şu an için en büyük hedef forvet...
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Uzun bir süredir golcü arayışlarını sürdüren Kanarya, Arsenal forması giyen Lucas Perez’le temasa geçmiş fakat ne oyuncuyla ne de kulübüyle orta yolu bulamamıştı...
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İngiliz ekibinin kiralama teklifine sıcak bakmaması, İspanyol yıldızın da yüksek ücret talep etmesi görüşmeleri tıkarken; çözüm arayışlarına giren Sarı-Lacivertliler, rotasını yeniden Milan’ın genç forveti M’baye Niang’a çevirdi.
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OPSİYON: 7 MİLYON EURO
Alternatifler arasında yer alan 23 yaşındaki golcü için Çizme ekibiyle resmen temasa geçen Kanarya, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.
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Kırmızı-siyahlılarla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız forveti, 1 milyon Euro karşılığında 1 sezonluğuna kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, opsiyon olarak 7 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
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Bu rakamın bonuslarla 15 milyon Euro’yu bulabileceği ifade edilirken Milan’a son teklifini sunan Kanarya, İtalya’dan gelecek yanıtı beklemeye geçti.
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23 YAŞINDA 3 ÜLKE GEZDİ
Profesyonel kariyerine Fransa'nın CAEN takımında başlayan M'Baye Niang, burada gösterdiği performansın ardından 2012'de 3 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu.
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Çizme ekibinin daha sonra Montpellier'e kiraladığı Niang, bir sonraki sezon İtalya'nın Genoa takımına kiralandı.
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2016-17'nin devre arasında İngiltere ekibi Watford'a gönderilen forvet, 7 sezonluk profesyonel kariyerinde toplam 3 ülke gezdi.
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SEVILLA'NIN KJAER AŞKI!
La Liga ekibi, Danimarkalı stoperin peşini bırakmıyor...
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Sevilla, F.Bahçe’nin “10 milyon Euro’nun üzerindeki teklifleri düşünürüz” yanıtına yeni bir karşılık verdi.
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Fenerbahçe’de transfer edilecek isimler kadar başka takımlara gidecek oyuncular da merakla bekleniyor...
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Ayrılığı söz konusu olan futbolculardan biri de Simon Kjaer...
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Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün dikkatini çeken Danimarkalı stoper için Milan 8 milyon Euro teklif etmiş fakat istediği rakamı alamayan Fenerbahçe, Kjaer’i satmamıştı.
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İtalyan ekibinin ardından 28 yaşındaki savunmacıya en ciddi teklif Sevilla’dan geldi.
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Kısa süre önce Sarı-Lacivertliler’le temasa geçen La Liga ekibi bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro önermişti.
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AS GAZETESİNİN İDDİASINA GÖRE
Finansal Fair Play nedeniyle elindeki en değerli oyuncudan maksimum kar elde etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Sevilla’nın bu önerisine “10 milyon Euro’nun üzerindeki teklifleri düşünürüz” yanıtını vermişti.
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Kjaer, ısrarı süren Sevilla, Kanarya’nın kapısını yeni bir teklifle çaldı.
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AS gazetesinin haberine göre; İspanyollar, 5.5 milyon Euro para ve orta saha oyuncusu Walter Montoya’yı takas olarak önerdi.
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Sevilla’nın geçen sezonun başında 5.5 milyon Euro ödeyerek Arjantin ekibi Rosario Central’den satın aldığı 24 yaşındaki Tangocu, sadece 4 maçta oynayabildi.
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İspanyollar, 5.5 milyon Euro para ve Walter Montoya’yı takas olarak önerdi.
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ETO'O ATEŞİ ÇABUK SÖNDÜ
Fenerbahçe’de son iki günde Samuel Eto’o’yla ilgili oldukça önemli gelişmeler yaşandı.
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İlk olarak geçtiğimiz gün Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu forvet hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.
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Ardından aynı günün gecesinde bu bildiri siteden kaldırıldı. Bu durum taraftarların da dikkatini çekerken, dün bomba gibi bir haber gündeme düştü...
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Fenerbahçe’nin Samuel Eto’o ve Antalyaspor’la ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
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Ancak günün ilerleyen saatlerinde Akdeniz ekibinden tüm spekülasyonları bitiren bir duyuru geldi.
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Resmi siteden yapılan açıklamada, “Futbol takımı kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili basında yer alan transfer haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır.
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Konuyla alakalı kulübümüze iletilen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.
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ÇETİNKAYA, BEN ARFA İÇİN FRANSA'DA
Transferde oldukça hareketli saatler geçiren Fenerbahçe’de idari menajer Hasan çetinkaya, bugün sabah saatlerinde Fransa’ya gitti.
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Çetinkaya’nın burada Paris Saint-Germian forması giyen Hatem Ben Arfa için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
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Sarı-Lacivertli yöneticinin, 30 yaşındaki ofansif orta sahanın transferini bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtilirken transferin bu hafta içerisinde açıklanması hedefleniyor.
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Meriç Müldür'ün haberine göreyse Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen Lucas Lima ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Fenerbahçe bu iki yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul'a getirip gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
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WIEL'İN ROTASI İNGİLTERE
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, Premier Lig kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
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Adı Crystal Palace’la anılan hollandalı futbolcuya Swansea’nin de teklifte bulunduğu öğrenildi.
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Vatandaşı Frank de Boer’un çalıştırdığı Crystal Palace’ın bu transferde bir adım daha önde olduğu bildirilirken; Türkiye’de yaşadığı dolandırıcılık davası devam eden Van der Wiel’in bu sorunun çözülmesini beklediği ifade edildi.
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Wiel’in gerekli garantileri aldıktan sonra bu iki kulüpten birisiyle anlaşmaya varacağı belirtildi.