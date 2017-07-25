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FUTBOL

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe, M'Baye Niang'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu

25 Temmuz 2017 Salı, 09:53:58

  • 1 Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu
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    Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Kanarya, M’Baye Niang’ı renklerine bağlamak için Milan'la masaya oturdu.

  • 2 Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu
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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, 2019’a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifte bulundu.

  • 3 Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu
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    Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’yı alarak orta sahasını, Mauricio Isla’yı renklerine bağlayarak da sağ bekini güçlendiren Fenerbahçe’de şu an için en büyük hedef forvet...

  • 4 Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu
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    Uzun bir süredir golcü arayışlarını sürdüren Kanarya, Arsenal forması giyen Lucas Perez’le temasa geçmiş fakat ne oyuncuyla ne de kulübüyle orta yolu bulamamıştı...

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  • 5 Fenerbahçe M'Baye Niang için Milan'a görüşüyor, Çetinkaya Ben Arfa için Fransa'ya uçtu
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    İngiliz ekibinin kiralama teklifine sıcak bakmaması, İspanyol yıldızın da yüksek ücret talep etmesi görüşmeleri tıkarken; çözüm arayışlarına giren Sarı-Lacivertliler, rotasını yeniden Milan’ın genç forveti M’baye Niang’a çevirdi.

     

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