Trabzonspor'un Burak Yılmaz transferinde son durum

Hareketli günler geçiren Trabzon, Burak Yılmaz transferinde de son aşamaya geldi. 32 yaşındaki milli golcüyle her konuda anlaşan ve 3 senelik sözleşme için yıllık 3 milyon Euro’dan el sıkışan Fırtına; 5 milyon Euro bonservis isteyen Çin kulübü Beijing Guoan ile de temasları hızlandırdı. Eski yıldızı için kesenin ağzını açan Bordo-Mavililer’in 4 milyon Euro’ya kadar çıktıkları, aradaki 1 milyon Euro’luk farkı ise başarı bonusları olarak ödemeyi düşündükleri öğrenildi. anlaşmanın yakın olduğu ve Burak transferinin hafta sonuna kadar açıklanabileceği kaydedildi.

FIRTINA DÜELLODA GÜLEMEDİ

Fırtına düelloda gülemedi YEnİ sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Trabzonspor, buradaki 3. hazırlık maçında SKF Sered ile 3-3 berabere kaldı. Fırtına’nın gollerini 33 ve 73’te rodallega, 48’de ise Yusuf Yazıcı kaydederken, Slovakya temsilcisi bunlara 30 ve 45’te Lavra, 90’da ise Doibt’le yanıt verdi. Bordo-Mavililer böylece 3 özel karşılaşlamda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.